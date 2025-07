Subaru Uncharted EV, svelato il nuovo crossover elettrico. DNA Toyota e autonomia fino a 585 km

Subaru Uncharted EV è il nuovo crossover elettrico della casa automobilistica giapponese che sarà proposto anche in versione doppio motore, con la trazione integrale. Attenzione, guardandolo bene si nota subito una cosa importante e cioè che si tratta di una reinterpretazione della nuova Toyota C-HR+ elettrica che già conosciamo bene. Continua dunque la collaborazione tra i due marchi giapponesi che ha portato alla realizzazione di diversi modelli nati da un progetto comune.

ESTERNI ED INTERNI

Subaru Uncharted EV poggia sulla piattaforma e-Subaru Global Platform e le sue forme sono quelle C-HR+ elettrica ma con alcune modifiche che hanno permesso di personalizzare il look. In particolare, il frontale è stato rivisto e oltre al logo Subaru troviamo nuovi gruppi ottici e una diversa mascherina. Piccole differenze anche al livello del paraurti. Anche il posteriore ha subito alcune modifiche con diversi Gruppi ottici e un paraurti rivisto. Complessivamente, la nuova Subaru Uncharted EV presenta un look più off-road rispetto a quello della C-HR+ da cui deriva. Le dimensioni sono sempre le medesime, ovviamente, e quindi parliamo di una vettura con una lunghezza di poco più di 4,5 metri.



Salendo a bordo, troviamo essenzialmente lo stesso abitacolo del modello Toyota, loghi esclusi. C’è quindi una plancia su due livelli. Centralmente, in primo piano, è stato collocato un ampio display da 14 pollici per il sistema infotainment da cui è possibile gestire pure il funzionamento del climatizzatore. Ovviamente presenti i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Dietro al volante, ma in posizione rialzata, è stato invece collocato lo schermo della strumentazione digitale. Sulla console centrale vediamo la presenza di due pad per la ricarica wireless degli smartphone, il selettore delle trasmissione e alcuni comandi fisici.

MOTORI E AUTONOMIA

La nuova Subaru Uncharted EV sarà proposta con tre powertrain differenti. Si potrà avere innanzitutto con un motore da 123 kW (167 CV) abbinato ad una batteria con una capacità di 57,7 kWh. La trazione è anteriore, mentre l’autonomia è di 445 km WLTP. In alternativa si potrà scegliere una motorizzazione da 165 kW (224 CV) alimentata da un accumulatore da 77 kWh. Questa è la versione con maggiore autonoma, 585 km secondo il ciclo WLTP. Al top di gamma c’è la versione con doppio motore da 252 kW (343 CV) abbinata ad una batteria da 77 kWh che permette un’autonomia WLTP di 470 km. Per questo modello più performante, Subaru dichiara un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5 secondi. Caricatore da 22 kW di serie su tutti gli allestimenti.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

Il nuovo crossover elettrico arriverà in Europa nel corso del primo semestre del 2026. I prezzi non sono ancora stati comunicati. Arriveranno più avanti, insieme con le complete specifiche.