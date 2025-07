Yasa, motore elettrico da record: 738 CV e solo 13,1 kg di peso

Yasa è un’azienda inglese nota per lo sviluppo dei motori a flusso assiale che offrono diversi vantaggi per le auto elettriche. Realtà che oggi è di proprietà della Mercedes che vuole integrare questa tecnologia all’interno delle sue vetture. Proprio il recente concept Mercedes-AMG GT XX disponeva di 3 motori elettrici a flusso assiale realizzati da Yasa: 2 dietro e uno davanti. L’azienda inglese sta ovviamente continuando a lavorare sullo sviluppo di tale tecnologia e, adesso, ha annunciato un nuovo traguardo. Yasa ha infatti fatto sapere di aver creato quello che sostiene essere il motore con la più alta densità di potenza mai costruito: un’unità da 13,1 kg che eroga 738 CV. Significa, dunque, circa 56 CV per kg, più del doppio del benchmark del settore di 20 CV per kg. L’azienda inglese lo definisce un record mondiale non ufficiale per la densità di potenza dei motori, in qualsiasi applicazione o settore, non solo in quello automobilistico.

VANTAGGI PER MERCEDES E NON SOLO

Non ci sono dettagli ufficiali su quando potrebbe essere lanciata una versione di serie di questo innovativo motore, né su quali auto verrà utilizzato. Ricordiamo che Yasa attualmente fornisce motori a Lamborghini, Mercedes-AMG e Ferrari, tra gli altri.



Il motore elettrico con il rapporto peso/potenza più elevato attualmente in produzione è l’Equipmake HPM-400, che eroga 54 CV per kg. Con un peso di 40 kg, il motore prodotto in Australia è utilizzato in veicoli aerospaziali e marini. I numeri record sono stati ottenuti da Yasa durante il test del prototipo del nuovo motore la scorsa settimana. Pare che questa unità non utilizzi materiali come laminati in ferro-cobalto ed è stata realizzata con la stampa 3D. Ovviamente c’è grande soddisfazione per il risultato ottenuto ed il meglio deve ancora venire dato che lo sviluppo va avanti.

Sebbene non sia ufficiale, questo record rappresenta un traguardo importante, non solo per Yasa, ma per ciò che è possibile realizzare all’avanguardia nella progettazione di motori elettrici pratici e ad alte prestazioni.

Secondo Yasa, una volta concluso lo sviluppo del nuovo motore, la produzione potrà arrivare fino a 50.000 unità all’anno nello stabilimento dell’Oxfordshire. E per il futuro, Tim Woolmer, CTO e fondatore di Yasa, è molto chiaro:

Questo risultato è un assaggio di ciò che è possibile ottenere quando tecnologia avanzata, ricerca e sviluppo e ingegneria pratica si uniscono. Abbiamo dimostrato che non servono materiali esotici o processi di produzione sperimentali per raggiungere prestazioni da record. Quello che abbiamo ottenuto qui non è solo un numero: è la dimostrazione di un’innovazione scalabile e pronta per la produzione che alza l’asticella nella progettazione dei motori elettrici. E la parte più entusiasmante? Siamo solo all’inizio.

I VANTAGGI DEI MOTORI A FLUSSO ASSIALE

Record a parte che dimostra comunque il grande lavoro che sta potando avanti Yasa, perché la tecnologia dei motori a flusso assiale interessa molto alle case automobilistiche? Oltre che più potenti, sono anche più piccoli e leggeri di quelli “tradizionali” a flusso radiale. Garantiscono infatti una densità di potenza circa 3 volte superiore. Le dimensioni compatte portano un altro vantaggio e cioè una maggiore liberà nella progettazione della trasmissione che risulterà quindi molto più piccola. Rispetto ai motori elettrici convenzionali, quelli a flusso assiale forniscono poi una potenza continua notevolmente superiore e una coppia più elevata a tutto vantaggio delle prestazioni, soprattutto, altro elemento importante, replicabili ripetutamente.



