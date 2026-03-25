Fino al 36% di sconto sulla RC Auto: ecco la nuova offerta di Verti

L’assicurazione auto online Verti offre fino al 36% di sconto sulla RC Auto nell’ambito di una nuova offerta che prevede il rispetto di alcuni requisiti, tra cui l’essere titolare di un’auto Dacia di recente immatricolazione, non avere avuto sinistri stradali negli ultimi undici anni e disporre della prima classe di merito.

Nell’eventualità non si soddisfino tutti i requisiti, è possibile accedere anche ad altre scontistiche convenienti, che permettono di ottenere un’importante riduzione del premio assicurativo. Inoltre, indipendentemente dall’offerta in corso, completando il preventivo e l’acquisto della polizza auto sul sito, si ottiene il 10% di sconto web immediato senza dover fare nient’altro.

I requisiti per ottenere la scontistica massima

La lista dei requisiti per beneficiare del 36% di sconto sulla RC Auto della propria polizza ha inizio con l’essere nuovi clienti Verti e avere un’auto Dacia immatricolata dopo il 1° agosto 2025. Le condizioni proseguono poi con la richiesta della prima classe di merito e l’essere assicurati da almeno undici anni senza sinistri stradali.

Infine, occorre aggiungere le seguenti garanzie accessorie: Furto e incendio, Tutela giudiziaria, Assistenza stradale e Infortuni del conducente, nonché l’opzione carrozzerie convenzionate. Le tre modalità di pagamento compatibili con il riscatto della scontistica massima sono il bonifico bancario, la carta di credito o PayPal.

Per effettuare il preventivo online è sufficiente collegarsi alla pagina iniziale di Verti, individuare il riquadro apposito, dopodiché inserire la targa del veicolo da assicurare e la data di nascita del proprietario. Dopo pochi istanti si aprirà una nuova pagina con le tre bozze di preventivo.

Ricordiamo, infine, che l’assicurazione auto online Verti propone anche la possibilità di pagare in rate mensili, trimestrali e semestrali, scegliendo l’apposita modalità al momento del pagamento. Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili tramite la pagina dedicata, raggiungibile cliccando sul box posizionato qui sotto.