BYD, la Dolphin Surf sarà la prima auto prodotta in Europa

BYD continua a ripetere: “siamo in Europa per investire e per restare“. Che la casa automobilistica cinese abbia le idee molto chiare sul suo futuro nel Vecchio Continente lo dimostrano gli investimenti e le iniziative attuate fino a questo momento, compreso il nuovo centro stile europo a Milano. BYD si sta preparando a far entrare in funzione la sua fabbrica in Ungheria e a quanto pare il primo modello Made in Europe sarà la BYD Dolphin Surf. Non è un’indiscrezione ma quanto comunicato dalla casa automobilistica al Salone di Monaco dove ha presentato la nuova Seal 6 DM-i Touring di cui abbiamo parlato di recente, dato che è già entrata nei listini italiani da pochi giorni.

BYD DOLHPIN SURF MADE IN EUROPE

Che questo modello sarebbe stato prodotto nella fabbrica europea di BYD lo sapevamo già ma, adesso, la casa automobilistica cinese ha confermato che sarà il primo ad uscire dalle linee di produzione dello stabilimento in Ungheria. BYD punta molto sul successo della Dolphin Surf e quindi non è strano che intenda partire proprio da qui. A questo punto sarà interessante scoprire se la Dolphin Surf Made in Europe presenterà alcune differenze di prezzo visto che non sarà soggetta ai dazi UE sulle auto elettriche prodotte in Cina. Ci saranno magari anche piccole differenze tecniche, magari affinamenti soprattutto lato assetto dedicati espressamente alla clientela europea? Lo scopriremo, intanto la casa automobilistica cinese continua ad accelerare in Europa per ritagliarsi uno spazio sempre maggiore.



PROGRAMMA AUTO USATE

Per questo, sta ampliando la gamma di vetture a disposizione e dopo il lancio della nuova Seal 6 DM-i berlina/station wagon, il piano del costruttore cinese prevede l’introduzione d ulteriori modelli. Contestualmente, sta ampliando la sua rete di vendita in tutta Europa. Insomma, un piano di crescita a 360 gradi con i numeri di mercato che mostrano come BYD stia effettivamente facendo passi avanti importanti sul mercato del Vecchio Continente. Intanto, la piccola Dolphn Surf si è aggiudicata

Ci sono anche altre novità perché BYD intende lanciare il suo programma BYD Certified. La casa automobilistica proporrà quindi ai suoi clienti auto usate certificate che hanno passato ben 179 controlli e con una batteria con un valore SOH (State of Health) uguale o superiore al 90%.

RICARICA MEGAWATT IN EUROPA

Inoltre, BYD ha confermato la volontà di portare la ricarica megawatt in Europa. Le prime installazioni delle sue colonnine sono previste nel primo trimestre del 2026 ed il primo modello a supportare potenze di ricarica così elevate sarà la Denza Z9GT.