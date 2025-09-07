BYD ha scelto Milano: apre il nuovo centro stile europeo

BYD sta portando avanti il suoi piani di crescita in Europa e sta diventando una realtà sempre più affermata anche in Italia. Lo dicono i numeri e al riguardo possiamo ricordare che sul nostro mercato il modello Plug-in più venduto in assoluto è la BYD Seal U DM-i. Ad agosto 2025, BYD è arrivata a disporre di una quota di mercato in Italia dell’1,3% con 876 immatricolazioni nel comparto passenger car. Nel cumulato annuo, BYD ha raggiunto quota 14.014 unità immatricolate, consolidando un market share dell’1,2%. Il mercato italiano è quindi sempre più importante e la riprova arriva anche da un altro progetto della casa automobilistica che riguarda il nostro Paese.

Infatti, BYD ha scelto l’Italia e precisamente la città di Milano per il suo nuovo centro stile europeo.

UN NUOVO HUB

La casa automobilistica ha deciso di ampliare il suo quartier generale a Milano in zona Garibaldi che adesso includerà anche il nuovo centro stile europeo che diventerà operativo a partire dal prossimo mese di ottobre. Al suo interno lavoreranno circa 50 designer sotto la guida del responsabile del design Wolfgang Egger con trascorsi in Alfa Romeo, Audi e Lamborghini. Insomma, Milano diventa un polo strategico per le attività del marchio cinese non solo in Italia ma pure in Europa. BYD ha capito che la sua offerta di auto deve essere personalizzata in base alle diverse necessità dei mercati globali. Insomma, per l’Europa la casa automobilistica deve proporre una gamma di vetture dedicate a questo mercato. Per questo, il polo di Milano così come il Centro di ricerca e sviluppo locale vicino alla fabbrica di Budapest, saranno molto importanti per arrivare a regionalizzare la gamma di BYD per il Vecchio Continente.

Intanto, in Italia continua a cresce la rete di vendita della casa automobilistica cinese. I punti vendita attivi oggi sono poco meno di 60 ma per la fine dell’anno si punta ad arrivare a superare quota 100. Insomma, BYD ha le idee molto chiare per continuare a crescere in tutta Europa rapidamente e al Salone di Monaco 2025 porterà diverse novità.