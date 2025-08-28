Cerca

BYD, al Salone di Monaco 2025 debutta la station wagon Plug-in con 1.500 km di autonomia

BYD porterà diverse novità al Salone di Monaco 2025 tra cui la SEAL 6 DM-i Touring con tecnologia ibrida Plug-in e lunga autonomia

BYD, al Salone di Monaco 2025 debutta la station wagon Plug-in con 1.500 km di autonomia
Vai ai commenti
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Pubblicato il 28 ago 2025

BYD sarà protagonista al Salone di Monaco 2025 dove presenterà diverse novità. In particolare, la casa automobilistica cinese porterà la nuova BYD SEAL 6 DM-i Touring, una station wagon dotata della tecnologia Super Hybrid DM (Plug-in) in grado di arrivare a percorrere ben 1.505 km con un pieno di energia e di benzina. Una vettura, dunque, che punta molto sull’efficienza e che ha già debuttato in Cina.

PRINCIPALI SPECIFICHE

Stando a quanto ha raccontato in passato la stampa cinese su questo modello, le misure sono 4.850 mm lunghezza x 1.890 mm larghezza x 1.505 mm altezza, con un passo di 2.790 mm. La sua variante base è dotata di un motore aspirato da 1,5 litri da 74 kW abbinato a un motore elettrico da 120 kW. Questa variante accelera da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi. Una batteria LFP da 10,08 kWh prodotta da FinDreams alimenta il powertrain, garantendo fino a 80 km di autonomia in modalità elettrica (CLTC).

La seconda variante ha lo stesso motore benzina e un motore elettrico più potente da 160 kW. Questo aumento di potenza permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi. La batterie LFP presenta una capacità di 18,71 kWh, per 150 km di autonomia elettrica (CLTC). L’appuntamento di Monaco permetterà di scoprire tutte le specifiche del modello che in futuro vedremo in Europa.

RICARICA MEGAWATT

Il Salone sarà l’occasione per BYD per mostrare altre novità tra cui anche la tecnologia di ricarica megawatt che da poco ha portato al debutto in Cina.

Ti potrebbe interessare:
76
BYD Song Plus EV colpita da 3 fulmini: passeggeri illesi e nessun danno | Video
Curiosità
55
BYD, basta un aggiornamento OTA per migliorare l'efficienza delle sue Plug-in
Tecnologia
104
BYD supera Alfa Romeo in Italia a luglio 2025. Nella Top 20 dei marchi più venduti
Mercato Auto
15
Per aiutare i clienti a trovare l’auto giusta BYD si affida all’intelligenza artificiale
Tecnologia
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.