BYD, al Salone di Monaco 2025 debutta la station wagon Plug-in con 1.500 km di autonomia

BYD sarà protagonista al Salone di Monaco 2025 dove presenterà diverse novità. In particolare, la casa automobilistica cinese porterà la nuova BYD SEAL 6 DM-i Touring, una station wagon dotata della tecnologia Super Hybrid DM (Plug-in) in grado di arrivare a percorrere ben 1.505 km con un pieno di energia e di benzina. Una vettura, dunque, che punta molto sull’efficienza e che ha già debuttato in Cina.

PRINCIPALI SPECIFICHE

Stando a quanto ha raccontato in passato la stampa cinese su questo modello, le misure sono 4.850 mm lunghezza x 1.890 mm larghezza x 1.505 mm altezza, con un passo di 2.790 mm. La sua variante base è dotata di un motore aspirato da 1,5 litri da 74 kW abbinato a un motore elettrico da 120 kW. Questa variante accelera da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi. Una batteria LFP da 10,08 kWh prodotta da FinDreams alimenta il powertrain, garantendo fino a 80 km di autonomia in modalità elettrica (CLTC).

La seconda variante ha lo stesso motore benzina e un motore elettrico più potente da 160 kW. Questo aumento di potenza permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi. La batterie LFP presenta una capacità di 18,71 kWh, per 150 km di autonomia elettrica (CLTC). L’appuntamento di Monaco permetterà di scoprire tutte le specifiche del modello che in futuro vedremo in Europa.

RICARICA MEGAWATT

Il Salone sarà l’occasione per BYD per mostrare altre novità tra cui anche la tecnologia di ricarica megawatt che da poco ha portato al debutto in Cina.