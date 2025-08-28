Nuova Volvo XC70, la nuova Super Hybrid debutta in Cina ma arriverà anche in Europa

Ci siamo, in Cina debutta ufficialmente la nuova Volvo XC70 di cui abbiamo parlato diverse volte in passato in quanto si tratta della prima “Super Hybrid” della casa automobilistica. Con questo termine, ricordiamo, oggi vengono definite le vetture ibride Plug-in con un’ampia autonomia in modalità solo elettrica. Infatti, per questo modello, la casa automobilistica dichiara una percorrenza in elettrico di 200 km e quella complessiva di 1.200 km. Attenzione, però, si tratta di valori secondo il ciclo di omologazione CLTC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ricordiamo brevemente le principali specifiche tecniche della nuova Volvo XC70. Il SUV Plug-in misura 4.815 mm di lunghezza, 1.890 mm di larghezza e 1.650 mm di altezza, con un passo di 2.895 mm. Il linguaggio di design è quello classico degli ultimi modelli Volvo con il frontale caratterizzato dalla presenza dei fari dotati della firma luminosa a martello di Thor. All’interno, l’abitacolo è dotato di uno schermo per l’infotainment da 15,4 pollici e un quadro strumenti da 12,3 pollici.

Il SUV poggia sulla piattaforma Super Hybrid SMA (Scalable Modular Architecture) e dispone di un powertrain composto da un motore benzina 4 cilindri di 1,5 litri abbinato a 3 unità elettriche. Più nel dettaglio, abbiamo un motore a benzina da 120 kW di potenza e 255 Nm di coppia, con un’efficienza termica del 44%. Andando avanti, il primo propulsore elettrico da 60 kW funge da generatore, mentre quello sull’asse anteriore da 107 kW permette la trazione. C’è poi un’unità posteriore da 156 kW che consente di arrivare a disporre della trazione integrale. Il tutto è abbinato ad uno speciale cambio automatico a 3 rapporti pensato per le motorizzazioni ibride. La batteria dipone di una capacità di 39,6 kWh fornita da CATL. Il SUV accelera da 0 a 100 km/h in 5,28 secondi. Stando a quanto riporta la stampa cinese, c’è anche una versione a 2 ruote motrici con batteria da 21,22 kWh, sempre di CATL, che garantisce un’autonomia di 100 km in modalità elettrica.

PREZZO

Sono disponibili due versioni, con prezzi a partire da 299.900 yuan (36.000 euro) per il modello a due ruote motrici e da 329.900 yuan (39.600 euro) per il modello a quattro ruote motrici.

ANCHE IN EUROPA

In passato si parlava della possibilità che la nuova Volvo XC70 potesse arrivare anche in Europa e adesso c’è la conferma anche se le tempistiche non sono ancora del tutto chiare.