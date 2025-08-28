BYD, la via della Thailandia per aggirare i dazi UE sulle auto elettriche

La Thailandia potrebbe diventare un Paese chiave per la strategia di crescita delle case automobilistiche cinesi in Europa. Perché? Come sappiamo, l’Unione Europea ha istituito dazi sulle auto elettriche prodotte in Cina, un tema di cui abbiamo scritto molto. Bene, BYD ha tracciato una rotta che potrebbe essere seguita da altri marchi cinesi. Infatti, ha iniziato a spedire nel Vecchio Continente vetture costruite presso la sua fabbrica di Rayong, vicina a Bangkok. Nello specifico, si tratta di 900 BYD Dolphin che saranno poi vendute in Germania, Belgio e Regno Unito.

COME AGGIRARE LEGALMENTE I DAZI

Le auto elettriche sono state spedite a bordo della nave BYD Zhengzhou ed è la prima volta che questa nave salpa dalla Thailandia verso l’Europa. Lo stabilimento di Rayong, operativo dal luglio 2024, è il primo interamente di proprietà della casa automobilistica al di fuori della Cina. Dispone di una capacità produttiva di 150 mila vetture e funge anche da hub per le esportazioni oltre a fornire il mercato locale. A luglio, lo stabilimento thailandese ha raggiunto il traguardo delle 90.000 consegne, un anno dopo l’entrata in funzione.



L’esportazione in Europa, per la prima volta, dei modelli Dolphin di fabbricazione thailandese non solo rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di globalizzazione di BYD, ma sottolinea anche il ruolo fondamentale della Thailandia nella filiera globale dei veicoli elettrici.