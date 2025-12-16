Con la polizza auto Verti 10% di sconto per preventivo e acquisto online

Se tra i buoni propositi per il nuovo anno c’è anche quello di risparmiare sulla polizza auto, la compagnia online Verti è uno dei nomi da tenere in maggiore considerazione. Infatti, effettuando prima il preventivo e completando poi l’acquisto sul sito ufficiale, si ottiene il 10% di sconto sull’RC Auto.

Per beneficiare dello sconto offerto da Verti occorre pagare con carta di credito, PayPal o bonifico bancario. Il prezzo scontato, lo diciamo a scanso di equivoci, è riportato fin dalla prima fase, quella cioè in cui si ottiene una panoramica di tre diverse proposte di preventivo in base al modello di auto.

E dato che ne stiamo parlando già da un po’, ecco quali sono i dati richiesti per calcolare un preventivo per la propria auto: il numero di targa e la data di nascita del proprietario. Sì, avete capito bene, non serve altro. Una volta inserite queste informazioni basterà aggiungere il segno di spunta accanto a “Ho letto e accetto l’Informativa Privacy” e cliccare sul pulsante “Fai un preventivo” per ottenere le tre diverse proposte.

Tornando infine al pagamento, Verti permette agli automobilisti di pagare la polizza auto anche in rate mensili, trimestrali o semestrali. Nell’eventualità si scelga di dilazionare la spesa in più mesi, il premio della polizza aumenterà del 6% (rate semestrali), del 7% (rate trimestrali) oppure dell’8% (rate mensili).

Per chi ha la curiosità di scoprire qual è il prezzo a cui possono ambire con lo sconto web del 10% di Verti, l’invito è di collegarsi alla pagina dedicata di Verti e completare in pochi secondi il modulo per il calcolo del preventivo.