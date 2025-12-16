SEAT e CUPRA hanno inaugurato uno stabilimento per produrre 300.000 pacchi batterie all’anno

In Spagna, nello stabilimento di Martorell, SEAT e CUPRA hanno inaugurato il nuovo impianto per l’assemblaggio delle batterie. L’impianto è parte integrante della strategia del Gruppo Volkswagen che punta a rafforzare l’autonomia europea nella produzione di batterie e a rendere la Spagna un hub di riferimento nel settore.

I numeri dell’impianto

Lo stabilimento si estende su una superficie di 64.000 metri quadrati e ha una capacità produttiva pari a 300.000 pacchi batteria all’anno. Grazie a un ciclo di assemblaggio estremamente efficiente, ogni 45 secondi viene completato un nuovo pacco batterie. A partire dal 2026, l’impianto fornirà le linee di produzione della CUPRA Raval e della futura Volkswagen ID. Polo. L’infrastruttura è stata completata in meno di due anni con un investimento di 300 milioni di euro, parte di un piano più ampio da 10 miliardi destinati a trasformare la mobilità in Spagna.

Tra le soluzioni ingegneristiche presenti nel nuovo stabilimento, c’è un ponte automatizzato di 600 metri per il trasporto delle batterie alle linee di produzione e 11.000 pannelli solari installati sul tetto. Un impianto capaci di coprire fino al 70% del fabbisogno energetico dello stabilimento. Un avanzato sistema di raccolta dell’acqua (della capacità di tre piscine olimpioniche) completa l’impegno verso la sostenibilità ambientale.

Durante la cerimonia di inaugurazione, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza di SEAT e CUPRA Thomas Schäfer ha sottolineato come il progetto rappresenti un nuovo capitolo per il Gruppo Volkswagen e per l’intero settore europeo. Markus Haupt, CEO dei due marchi spagnoli, ha dichiarato invece che l’impianto trasforma in realtà l’ambizione di produrre veicoli elettrici completamente made in Spain, rendendo la mobilità a zero emissioni accessibile su scala continentale.

L’importanza della nuova CUPRA Raval

La CUPRA Raval, il cui arrivo è previsto per marzo del prossimo anno, è stata definita come l’inizio di una nuova era per il marchio spagnolo. La vettura, lunga appena quattro metri, sarà compatta e agile, ma offrirà uno spazio interno generoso e un bagagliaio ampio. Verrà proposta in tre versioni con potenze comprese tra 155 e 166 kW e un’autonomia fino a 450 km. La vettura utilizzerà la nuova piattaforma MEB+, dotata di celle unificate e progettata per offrire efficienza e flessibilità produttiva. Secondo Günther Mendl, responsabile del Centro d’Eccellenza Batterie di Volkswagen, questo sistema rappresenta un passo avanti fondamentale per la competitività europea, grazie anche all’introduzione del litio-ferro-fosfato come chimica alternativa e a un design compatto che migliora prestazioni e costi.

CUPRA Raval sarà il primo modello della famiglia Electric Urban Car e punta a ridefinire il concetto di guida urbana grazie a un assetto sportivo ribassato, sterzo progressivo e una dotazione completa di sistemi ADAS di ultima generazione. Sarà disponibile in più configurazioni, con due opzioni di batteria e una variante sportiva chiamata Raval VZ da 226 CV, pensata per offrire prestazioni e divertimento alla guida. Il prezzo di partenza previsto è di circa 25.000€, rendendola una delle proposte più competitive tra le elettriche urbane europee.