Nissan raddoppia la gamma Nismo con dieci modelli entro il 2028

Nissan ha annunciato un piano molto ambizioso per rafforzare la propria presenza nel segmento delle auto ad alte prestazioni. La casa automobilistica giapponese ha come obiettivo quello di raddoppiare entro il 2028 la gamma di modelli firmati Nismo. Si passerà dagli attuali cinque a dieci veicoli, con l’intento di portare le vendite globali da circa 100.000 a 150.000 unità. Una quota significativa di questa crescita dovrebbe arrivare dai mercati internazionali, che secondo le stime di Nissan potrebbero contribuire fino al 60% dell’aumento complessivo dei volumi.

Tante domande in attesa di risposte

Al momento, il solo modello disponibile nel Regno Unito è la Ariya Nismo, SUV elettrico a doppio motore pensato per unire prestazioni e sostenibilità. In altri mercati, la gamma include versioni Nismo della Z sportiva, della berlina Skyline, del SUV X-Trail e dell’off-road Patrol. Questi i cinque modelli attualmente disponibili della serie Nismo e, al di là delle dichiarazioni sull’ampliamento della gamma, Nissan non ha per il momento precisato quali saranno i nuovi modelli interessati. Tra gli aspetti interessanti da capire c’è anche se le prossime cinque versioni Nismo saranno veicoli termici, elettrici o ibridi. Resta quindi aperta ogni ipotesi, anche sul fronte dei mercati di destinazione.

Un aspetto interessante del piano riguarda la possibilità di collaborazioni con partner esterni. Un esempio plausibile potrebbe essere quello di una futura Micra Nismo, derivata dalla Alpine A290, che condivide la piattaforma con la Renault 5. Questa sinergia tra i marchi dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi rappresenterebbe un’opportunità per contenere i costi di sviluppo e accelerare l’ingresso nel segmento delle piccole sportive elettriche.

Il ruolo del motorsport

Oltre alla produzione in serie, Nissan ha in programma anche la realizzazione di prototipi destinati ad attività agonistiche, che serviranno per testare e sviluppare nuovi sistemi hardware e software. Parte di questi progetti sarà portata avanti dal team ufficiale di Formula E, già coinvolto attivamente nella sperimentazione delle tecnologie più avanzate.

Il motorsport continuerà a occupare un ruolo centrale nella strategia di Nissan. Oltre alla Formula E e alla serie Super GT in Giappone, infatti, l’azienda sta valutando la possibilità di estendere la propria presenza anche ad altre categorie del motorsport internazionale. Questo impegno fa parte del piano di rilancio denominato Re:Power, varato sotto la guida del nuovo amministratore delegato Ivan Espinosa, che punta a ridurre i costi e adottare una strategia di prodotto più orientata ai singoli mercati.

All’interno di questo nuovo corso, i modelli Nismo vengono considerati fondamentali per valorizzare il marchio e accrescere l’attrattività dell’offerta Nissan a livello globale.