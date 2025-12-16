Xpeng G6 si aggiorna in Italia: ecco come cambia e c'è una ricarica record

Arrivata da pochi mesi in Italia grazie a ATFlow, Xpeng G6 si aggiorna già con il Model Year 2026 che introduce diverse novità interessanti. Il nuovo modello può già essere ordinato. Entriamo nei dettagli e scopriamo la nuova Xpeng G6 2026 perché ci sono diverse novità estetiche e funzionali da raccontare.

NUOVA XPENG G6 2026, LE NOVITÀ

Xpeng G6 2025 misura 4.758 mm in lunghezza (5 mm più lunga del precedente Model year), 1.920 mm in larghezza e 1.650 mm in altezza, con un passo di 2.890 mm. Partiamo dalle novità estetiche che prevedono alcuni ritocchi soprattutto al livello del frontale. Infatti, il nuovo Model Year 2026 della Xpeng G6 introduce un frontale X-BOT Face design full-LED side-to-side, un posteriore con profilo rialzato “a coda d’anatra” e spoiler ridisegnato, nuovo design dei cerchi in lega da 20 pollici, una nuova colorazione esterna Stellar Purple e l’esclusiva Black Edition dedicata solamente alla versione top di gamma AWD Performance. Il lavoro aerodinamico ha permesso di confermare il Cx pari a 0,248.

Le novità continuano all’interno dell’abitacolo dove troviamo un ambiente rivisto. Infatti, il SUV propone un nuovo design per plancia, tunnel centrale, comandi dei sedili, volante e quadro strumenti. Ovviamente non manca la tecnologia con la strumentazione digitale da 10,25 pollici e il sistema infotainment con display da 156 pollici. Inoltre, dalla versione Long Range in poi, la nuova Xpeng G6 propone interni in pelle Nappa con cielo in Alcantara, funzione massaggiante per la prima fila dei sedili e specchio retrovisore interno digitale ad alta definizione.

I sedili anteriori offrono regolazioni elettriche (8 direzioni per il conducente, 6 per il passeggero) e sono dotati di riscaldamento e ventilazione (seduta e schienale), oltre alla Welcome Mode e alla memoria della posizione. Lo schienale dei sedili posteriori è regolabile fino a 38,4 gradi, con sedili ripiegabili 60/40 e bracciolo centrale dotato di portabicchieri e ganci ISOFIX. Il volante, con nuovo design in microfibra ad alta sensibilità, è riscaldabile e regolabile manualmente in altezza e profondità, con comandi integrati per audio, climatizzazione e guida.

MOTORI E AUTONOMIA

Xpeng G6 2026 poggia sempre su di una piattaforma che dispone di un’architettura a 800 V con tecnologia SiC che permette di effettuare ricariche ad altissima potenza. Tutte le versioni della G6 per il mercato europeo sono dotate di batterie LFP. Più nello specifico, la G6 RWD Standard Range utilizza una batteria da 68,5 kWh, mentre le G6 RWD Long Range e G6 AWD Performance adottano una batteria da 80,8 kWh.

Grazie all’architettura a 800 V, Xpeng G6 2026 raggiunge valori di ricarica da record: fino a 382 kW di picco per la batteria da 68,5 kWh e fino a 451 kW per la batteria da 80,8 kWh. In corrente continua (DC), il SUV elettrico G6 è in grado di ricaricare dal 10% all’80% in soli 12 minuti, mentre in appena 10 minuti può recuperare autonomia per percorrere fino a circa 450 chilometri, con un C-Rate pari a 5C.

L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP è pari a 480 km per la G6 RWD Standard Range (con cerchi R18), 470 km con cerchi R20, 525 km per la G6 RWD Long Range e 510 km per la G6 AWD Performance. La potenza del motore nelle versioni RWD varia da 185 a 218 kW (252–297 CV), mentre la G6 AWD Performance sviluppa una potenza complessiva fino a 358 kW (488 CV) con una coppia massima di 660 Nm (220 Nm all’anteriore e 440 Nm al posteriore). La velocità massima per tutte le varianti è di 202 km/h.

Le prestazioni in accelerazione: la G6 RWD Standard Range scatta da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi, la G6 RWD Long Range in 6,7 secondi, mentre la G6 AWD Performance ferma il cronometro a soli 4,1 secondi.

PREZZI

Quanto costa la nuova Xpeng G6 2026 in Italia? Si parte da 42.690 euro, cui si aggiungono 980 euro di messa su strada per un totale chiavi in mano di 43.670 euro.