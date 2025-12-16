Cerca

Tre soluzioni comode e anche economiche.

I migliori accessori auto in offerta per affrontare la pioggia
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 16 dic 2025

Questo è il periodo dell’anno in cui le giornate di pioggia, anche intensa, diventano la normalità. Una costante con la quale convivere e che per chi utilizza tutti i giorni l’auto per andare a lavoro, accompagnare i figli a scuola o a fare sport e muoversi per le varie necessità quotidiane, che può diventare un fastidio. Per questo esistono diversi accessori semplici, ma funzionali, che migliorano la gestione di queste situazioni, aumentando comfort e sicurezza a bordo.

Come vivere l’automobile quando piove

Un primo accessorio molto utile è il portombrelli da fissare in auto. Quante volte, infatti, entrando in auto con l’ombrello zuppo di pioggia non sappiamo dove metterlo per evitare di bagnare i sedili, lo zaino da lavoro o le buste della spesa messe sui tappetini davanti ai sedili? Questo accessorio è un supporto universale pensato per contenere gli ombrelli pieghevoli ancora bagnati, evitando che l’acqua si depositi sui sedili o sui tappetini. Può essere agganciato al finestrino, al poggiatesta oppure in uno degli scomparti delle portiere, adattandosi così alla maggior parte dei modelli in circolazione. Il prezzo, poco più di 8€, lo rendono una scelta ideale anche come idea regalo di Natale originale.

Un secondo accessorio cui fare riferimento è l’organizer da fissare allo schienale dei sedili posteriori. Pensato per liberare spazio nel bagagliaio e sistemare gli oggetti in modo ordinato, si rivela utile anche per poggiare la borsa o la giacca bagnati di pioggia appena si sale in auto. Così, anche in questo caso, si evita di bagnare e sporcare i sedili e i rivestimenti dell’auto. Realizzato in tessuto oxford impermeabile, è dotato di quattro grandi tasche per raccogliere tutto il necessario durante un viaggio e gli spostamenti quotidiani. Il sistema si installa facilmente utilizzando le cinghie regolabili che si agganciano ai poggiatesta, evitando che il contenuto si sporchi o si bagni sul fondo del baule, soprattutto nei giorni più umidi. Questo organizer è in offerta a tempo su Amazon a meno di 10€.

Oltre ad affrontare i problemi della pioggia su giacche, ombrelli e borse, è utile anche intervenire per migliorare la visibilità del parabrezza. In questo caso torna utile un trattamento idrorepellente per i vetri, come l’AREXONS RAIN OFF in offerta su Amazon a meno di 15€. Applicato prima delle precipitazioni, questo prodotto forma un sottile film trasparente che favorisce lo scivolamento delle gocce d’acqua già a basse velocità, riducendo l’uso dei tergicristalli e mantenendo il parabrezza più pulito.

