BYD non si ferma: punta al raddoppio della rete vendita in Europa entro la fine del 2026

BYD corre e punta a voler conquistare uno spazio da protagonista all’interno del mercato auto dell’Europa. Per farlo, la casa automobilistica sta lavorando a 360 gradi e questo lavoro passa anche attraverso il potenziamento della sua rete di vendita. E anche da questo punto di vista gli obiettivi sono molto ambiziosi. Come riporta Reuters, BYD intende arrivare a raddoppiare la sua rete di vendita in Europa entro la fine del 2026. Il tutto arriva da una dichiarazione di Maria Grazia Davino, regional managing director per l’Europa di BYD, durante un evento a Francoforte.

Entro la fine del 2025 saremo presenti in Europa con 1.000 punti vendita e l’anno prossimo raddoppieremo.

LA STRATEGIA DI BYD PER L’EUROPA

Insomma, BYD punta ad una rete di vendita sempre più capillare per avvicinare i clienti in tutta Europa. Il tutto fa parte della strategia di lungo termine della casa automobilistica cinese per il Vecchio Continente. Strategia che include pure l’avvio a breve della nuova fabbrica in Ungheria e di quella della Turchia per il prossimo anno. Inoltre, come sappiamo, pare che BYD stia pensando ad un terzo stabilimento che potrebbe essere realizzato in Spagna. Lavoro che sta premiando la casa automobilistica. Infatti, le vendite europee di BYD sono più che triplicate, raggiungendo gli 80.807 veicoli nei primi nove mesi del 2025, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, dopo che la casa automobilistica ha iniziato a vendere anche i modelli Plug-in parallelamente a quelli elettrici. La BYD Seal U DM-i, del resto, è una vera best seller nel mercato delle Plug-in in Europa.

Insediarsi in una regione matura come l’Europa è un progetto molto importante. Richiede conoscenza, dedizione, investimenti e risorse a tutti i livelli.

Insomma, BYD sta portando avanti un progetto di crescita completo ed ambizioso per diventare un protagonista assoluto. Già sappiamo poi che la gamma di auto in Europa è in procinto di crescere ulteriormente, sta arrivando la BYD Atto 2 DM-i, per poter accontentare davvero tutte le esigenze della clientela.