Nuova Renault Twingo elettrica: se la volete, in Italia si può già preordinare con R Pass. Da 9.900 euro con gli incentivi

Il 6 novembre sarà svelata ufficialmente la nuova Renault Twingo E-Tech Electric. Tra poche settimane, quindi potremo finalmente scoprire tutti i dettagli di questa nuova city car elettrica su cui la casa automobilistica punta molto. I clienti italiani interessati possono già preordinare il nuovo modello attraverso il programma Twingo R Pass. L’Italia è il primo Paese europeo dove Renault offre la possibilità di “saltare la fila" per poter mettere la nuova Twingo elettrica prima di tutti in garage.

TWINGO R PASS, COME FUNZIONA?

Come per Renault 5 e Renault 4 E-Tech Electric, la casa automobilistica ha deciso di offrire questo programma anche per la sua nuova city car elettrica. Più nel dettaglio, Twingo R Pass offre la possibilità di ordinare in anticipo Twingo E-Tech Electric presso la rete di concessionari Renault, prima dell’apertura ufficiale al pubblico, ma anche di usufruire di produzione e consegna prioritarie del veicolo. Ogni iscritto al programma che ha effettuato l’ordine nel periodo di prelazione avrà accesso anche ad altri vantaggi esclusivi. Un esempio? Per i clienti Twingo R Pass ci sarà inoltre la possibilità di ordinare Twingo E-Tech Electric a condizioni esclusive, a partire da 9.900 euro in caso di incentivi statali. Renault conferma ancora una volta che la city car avrà un prezzo d’ingresso inferiore ai 20.000 euro.

Sviluppata in meno di due anni con la volontà di proporla a meno di 20.000 euro come prezzo d’ingresso, sarà disponibile in Italia in una configurazione dedicata ai clienti RPASS a 9.900 euro.

R Pass è acquistabile esclusivamente online attraverso il sito Renault. Il costo di R-Pass? 100 euro. Riassumendo, Twingo R Pass dà la possibilità di ordinare la Twingo elettrica in anteprima, di effettuare il test drive in via prioritaria e di essere tra i primi a riceverla. Inoltre R Pass permette di ricevere inviti ad eventi dedicati e la consegna di un modellino della Twingo che verrà consegnato all’indirizzo indicato al momento dell’acquisto di R Pass.

NUOVA TWINGO ELETTRICA, COSA SAPPIAMO?

Tra concept, anticipazioni e foto spia sappiamo già molto su questa city car elettrica. Il design sarà molto personale ispirato a quello della prima Twingo. Il frontale infatti si caratterizzerà per fari tondi che emergono dal cofano, proprio come sul modello del passato. Le forme saranno molto simili a quelle delle concept car mostrate da Renault nel corso del tempo anche se alcuni elementi saranno più tradizionali come le maniglie della portiere. Sulle specifiche tecniche, ufficialmente Renault ha solo detto in passato che la Twingo sarà molto efficiente con consumi pari a 10 kWh ogni 100 km. Da tempo, comunque, circolano voci sulla possibilità che la city car elettrica proponga un motore da 85 CV alimentato da una batteria LFP di CATL con una capacità di circa 30 kWh che permetterà un’autonomia vicino ai 300 km secondo il ciclo WLTP.