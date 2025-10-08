Nuova Tesla Model Y Standard anche in Europa? Sembrerebbe di si...

Nella serata di ieri ha fatto il suo debutto ufficiale la Tesla Model Y Standard (oltre alla Model 3 Standard). Come previsto, si tratta di una versione semplificata del SUV elettrico. Ci sono diverse rinunce e alcune specifiche tecniche inferiori a livello del powertrain che hanno permesso alla casa automobilistica di proporre questo modello ad un prezzo più accessibile anche se molti si aspettavano qualcosina in meno. In ogni caso, questo vale per il mercato americano. E per l’Europa? Sembra che la Model Y Standard possa effettivamente arrivare anche nel Vecchio Continente. Il tutto va preso con le dovute cautele ma Handelsblatt ha riportato le dichiarazioni di André Thierig, direttore della Gigafactory di Berlino. A quanto pare, durante un evento aziendale interno tenutosi lunedì all’interno della fabbrica tedesca, Thierig avrebbe confermato che la produzione della nuova Model Y Standard inizierà nello stabilimento “tra poche settimane“, e che le consegne ai clienti dovrebbero partire più o meno nello stesso periodo.

Si tratterebbe quindi di una conferma che Tesla intenda portare la versione più accessibile del SUV elettrico anche in Europa. Pare che questo modello, ma ribadiamo va tutto preso con le dovute cautele, possa andare a costare attorno ai 40.000 euro. Ricordiamo che attualmente in Italia la Tesla Model Y RWD parte da 44.990 euro. La nuova versione, durante l’evento, sarebbe stata presentata ai dipendenti dell’impianto.

COME POTREBBE ESSERE?

Il debutto sul mercato americano ci ha già dato la possibilità di capire come potrebbe essere la versione più accessibile della Tesla Model Y in Europa. Tuttavia, in America la Model Y RWD con batterie LFP non esiste. Si parte direttamente dalla Long Range RWD adesso ribattezzata Premium. Dettaglio che ci fa capire che se la nuova Model Y Standard dovesse arrivare davvero, potrebbe avere un posizionamento differente rispetto a quello americano, forse con un powertrain diverso. Ovviamente si tratta di speculazioni. In ogni caso, se davvero questo modello è destinato ad arrivare sulle strade del Vecchio Continente, molto presto ne sapremo di più.