Nuova Renault Twingo, continua lo sviluppo: city car elettrica da 20.000 euro per sfidare il mercato

La nuova Renault Twingo elettrica è un modello molto importante per la strategia di crescita della casa automobilistica francese. La nuova city car sarà infatti proposta ad un prezzo di partenza di circa 20.000 euro e avrà il compito di conquistare una clientela alla ricerca di piccole vetture per muoversi facilmente in città. Al Salone di Monaco purtroppo non sono arrivate novità con Renault che è ancora impegnata a lavorare sullo sviluppo della vettura che debutterà sul mercato nel 2026. La nuova Twingo è stata adesso nuovamente intercettata sulle strade europee su cui sono in corso i test per preparare la vettura al debutto ufficiale.

LA NUOVA SCOMMESSA DI RENAULT

MOTORI

Il mercato chiede piccole elettriche più accessibili e Renault scommette sul successo della nuova Twingo. Lemostrano un muletto della city car elettrica ancora camuffato ma non è un grosso problema dato che Renault ha mostrato più volte i prototipi della piccola elettrica . Il design sarà molto personale ispirato a quello della prima Twingo. Il frontale infatti si caratterizzerà per, proprio come sul modello del passato. Le forme saranno molto simili a quelle delle show car mostrate da Renault nel corso del tempo anche se alcuni elementi saranno più tradizionali come le maniglie della portiere.Le nuove immagini non permettono di vedere l’ma stando a quanto mostrato da Renault sui concept della nuova Twingo, troveremo uno stile minimalista, strumentazione digitale e un moderno sistema infotainment. Possiamo ovviamente immaginare che le versioni entry level probabilmente si caratterizzeranno per una dotazione tecnologica più basica. Lo scopriremo, comunque, quando la vettura sarà ufficialmente presentata.

Sulle specifiche tecniche, ufficialmente Renault ha solo detto in passato che la Twingo sarà molto efficiente con consumi pari a 10 kWh ogni 100 km. Da tempo, comunque, circolano voci sulla possibilità che la city car elettrica proponga un motore da 85 CV alimentato da una batteria LFP di CATL con una capacità di circa 30 kWh che permetterà un’autonomia vicino ai 300 km secondo il ciclo WLTP. Ricordiamo, infine, che sulla base della nuova city car francese nasceranno altri due modelli a marchio Dacia e Nissan.