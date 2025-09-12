Ecco come sarà la nuova Toyota Corolla (almeno in Cina): look ispirato alla Prius

Toyota sta lavorando ad un rinnovo della sua gamma di vetture e sembra che ci siano in arrivo novità anche per la Corolla, uno dei modelli di maggiore successo della casa automobilistica giapponese. Il solito sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT) ha infatti pubblicato la scheda della nuova Toyota Corolla che presto sarà messa in vendita in Cina. Dalle foto si nota subito una novità importante che riguarda il frontale che è stato ridisegnato per seguire le orme di modelli più recenti come Prius, CH-R e RAV4.

Le modifiche sono subito evidenti. L’auto presenta una parte anteriore completamente nuova e molto più affilata con gruppi ottici a forma di C, collegati da una sottile striscia luminosa. A questi si aggiunge un nuovo paraurti, caratterizzato da una presa d’aria più piccola e da un design più aerodinamico. Le immagini mostrano la versione berlina della Corolla, non venduta in Italia ma l’aspetto interessante è il nuovo volto della vettura.

ANCHE IN EUROPA?

Non è ancora chiaro quando verrà presentata ufficialmente la Corolla aggiornata in Cina e soprattutto se le novità arriveranno anche in altri mercati, come quello europeo. Fino ad ora, sono state realizzate più di 10 versioni della Corolla. Il modello attuale è stato lanciato nel 2019 e nel 2022 è stato protagonista di un restyling . All’inizio dell’anno ha ricevuto un ulteriore piccolo aggiornamento ma si attende un rinnovamento più profondo. Visto il successo globale dell’auto si attende l’arrivo di una nuova generazione o di un restyling profondo. Considerando che la generazione attuale è stata lanciata sul mercato circa 6 anni fa, il rinnovo non dovrebbe essere troppo lontano. Quanto vediamo di nuovo sul modello per la Cina potrebbe quindi essere un indizio di quanto arriverà in futuro anche da noi.

Non rimane che attendere per saperne di più sul futuro della Toyota Corolla. L’unica cosa davvero certa è che nel 2026 nel Regno Unito inizierà la produzione della Toyota GR Corolla. Sportiva che verosimilmente sarà poi venduta anche sul mercato del Vecchio Continente dove oggi non è presente.