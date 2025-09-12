Nuova Renault Clio, sono 3 gli allestimenti: cosa offrono di serie?

La nuova generazione della Renault Clio ha da poco debuttato al Salone di Monaco. Per vederla su strada bisognerà attendere ancora un po’ dato che gli ordini saranno aperti entro la fine dell’anno. Il listino dei prezzi non è ancora stato comunicato ma la casa automobilistica francese ha già fatto sapere che la nuova Clio sarà proposta negli allestimenti Evolution, Techno e Esprit Alpine. Dunque, cosa offre di serie nelle diverse versioni la sesta generazione di questo modello? Andiamo a vedere.

NUOVA RENAULT CLIO: ALLESTIMENTI E DOTAZIONI

Partiamo dalla versione base. L’, tra le altre cose, cruise control adattivo, frenata automatica di emergenza, assistente di mantenimento della corsia, sistema di controllo dell’attenzione del conducente, freno di stazionamento automatico, display centrale da 10 pollici con Smartphone Replication, plancia rivestita in tessuto, sedile del conducente regolabile in altezza, climatizzazione e sensori di parcheggio posteriori.

Passiamo all’allestimento intermedio. La versione Techno aggiunge Sistema multimediale OpenR Link con Google integrato (Google Maps, Google Assistant e Google Play), climatizzatore automatico, privacy glass, retrovisore interno elettrocromico, bracciolo centrale anteriore, ambient lighting a LED, settaggi MULTI-SENSE, Keyless Entry, retrovisori ripiegabili automaticamente, cerchi in lega da 16 pollici, parking camera, commutazione automatica di abbaglianti /anabbaglianti, tergicristalli automatici e sistema audio con 6 altoparlanti.



MOTORI

Al vertice della gamma troviamo la. La dotazione di serie? Inserti in Alcantara e finiture specifiche, pedaliera in alluminio, caricatore a induzione, sedile del passeggero regolabile in altezza, cerchi in lega da 18 pollici con inserti blu, logo e monogramma Clio Dark Chrome, frontale specifico e inserti nei paraurti, Adaptive Cruise Control intelligente, sensori di parcheggio laterali e frontali, sensore di angolo cieco, alert di uscita sicura degli occupanti, alert di uscita dal parcheggio in retromarcia e frenata automatica di emergenza in retromarcia.

Ricordiamo che la nuova Renault Clio 2026 sarà proposta con 3 motorizzazioni differenti. Alla base della gamma troveremo un 3 cilindri TCe 1.2 da 115 CV. Ci sarà poi il nuovo E-Tech Full Hybrid 160 CV. In un secondo momento, sul mercato sarà reso disponibile anche la versione Eco-G 120 a 3 cilindri con trasmissione automatica EDC e doppia alimentazione benzina-GPL.