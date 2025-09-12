Nuova avventura per Citroen, avrà un suo team in Formula E

Citroen ha una storia importante nel mondo del motorsport. Sono però oramai passati diversi anni da quando la casa automobilistica francese si è ritirata dalla sua ultima vera avventura nel mondo delle competizioni. Adesso c’è una novità, perché Citroen punta a tornare protagonista nel mondo del motorsport, annunciando che dalla prossima stagione parteciperà al Mondiale di Formula E con un suo team ufficiale. La Casa francese prenderà quindi il posto di Maserati che dopo 3 stagioni ha deciso di lasciare questa categoria. Dunque, non sarà creato davvero un nuovo team ma la struttura con cui ha corsa la Casa del Tridente sarà ribrandizzata con il logo del marchio francese. In ogni caso, per Citroen si tratta di una novità importante sul piano dell’immagine, con il suo rilancio del mondo delle competizioni motoristiche.

POCHI DETTAGLI

Per il momento non ci sono particolari informazioni sulla nuova avventura della casa automobilistica francese in Formula E.

Citroen è orgogliosa di annunciare il suo impegno ufficiale nell’ABB FIA Formula E World Championship a partire dalla prossima stagione. Un’avventura elettrica, innovativa e appassionante che incarna i valori della Marca e la sua visione per la mobilità di domani.

Il costruttore non aggiunge molti altri dettagli nel comunicato ufficiale. Solo un’operazione di marketing? Forse, anche se per l’azienda non è così vista la sua importante tradizione nel motorsport. Per saperne di più su questo nuovo progetto bisognerà attendere poco più di un mese. Infatti, Citroen ha fatto sapere che il 20 ottobre fornirà ulteriori informazioni. Possibile che in quella data venga anche presentato il nuovo team che correrà in Formula E. Non rimane che aspettare.