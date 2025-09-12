Auto ibride Plug-in, T&E attacca: emissioni reali 5 volte superiori ai dati ufficiali

Le emissioni reali delle auto ibride Plug-in sono nettamente superiori a quelle comunicate dalle case automobilistiche. Secondo l’analisi effettuata da Transport & Environment (T&E) sui dati dell’Agenzia europea dell’ambiente, le PHEV emettono in media 139 g di CO2 per km, rispetto ai 28 g per km rilevati nei test ufficiali. Non è la prima volta che si solleva il problema della differenza, marcata, tra il dato dichiarato e quello reale, ma T&E lancia l’allarme affermando che questa discrepanza sta continuando ad aumentare invece che diminuire. Questo dato va quindi a contraddire le affermazioni delle case automobilistiche secondo cui la tecnologia è diventata più pulita.

PERCHÉ QUESTA DIFFERENZA SULLE EMISSIONI?

Per T&E una situazione ancora più preoccupante pensando che le auto ibride saranno al centro delle discussioni tra l’Unione Europea e le case automobilistiche nel quadro dell’iniziativa del “dialogo strategico”. Proprio oggi è previsto un incontro tra le parti per parlare del futuro dell’auto europea. L’analisi di T&E si basa su 127.000 veicoli PHEV immatricolati nel 2023, dotati di dispositivi di monitoraggio del consumo reale di carburante.

Le auto ibride Plug-in dispongono di un motore endotermico abbinato ad uno o più motori elettrici. C’è poi una batteria che permette mediamente di arrivare a percorrere 50-100 km di modalità solo elettrica. Ad accumulatore scarico, invece, queste vetture si comportano come delle Full Hybrid tradizionali, aumentando però consumi ed emissioni. Per sfruttare i vantaggi delle Plug-in è necessario ricaricare costantemente la batteria cosa che non sempre fanno i possessori di queste vetture. Di conseguenza, come evidenzia Transport & Environment, i dati di omologazione differiscono notevolmente dai test in cui i veicoli vengono guidati in una modalità ritenuta realistica rispetto alle condizioni concrete di utilizzo degli automobilisti.

COSA VOGLINO LE CASE AUTOMOBILSITICHE

Oggi, i modelli ibridi Plug-in rappresentano circa l’8,6% delle vendite in Unione Europea e le case automobilistiche stanno premendo sull’UE affinché possano continuare a venderle anche dopo la scadenza del 2035. A causa delle discrepanze tra i dati di omologazione e quelli reali, l’UE aveva fissato dei fattori di correzione (utility factor) per rettificare la scala emissiva di queste auto. Gli utility factor fissati per il 2025 e il 2027 vanno a ridurre gradualmente il divario tra emissioni ufficiali e reali. Dunque, i costruttori, per rispettare gli obiettivi dell’UE in materia di CO2, dovrebbero ridurre le vendite di veicoli ibridi Plug-in, o aumentare ulteriormente, a compensazione, le vendite di auto elettriche a batteria. Tuttavia, T&E segnala che le associazioni che rappresentano le case automobilistiche hanno chiesto all’UE di azzerare le sue attività volte a rilevare con maggiore precisione le emissioni delle auto ibride, nel quadro del calcolo dei progressi compiuti verso gli obiettivi climatici.

Per Andrea Boraschi, direttore di T&E Italia, la Commissione Europea non deve cedere alle pressioni delle case automobilistiche.