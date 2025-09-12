BYD non ci sta e replica a Stellantis: “in Germania vendiamo più di Leapmotor”

Parlando della situazione in cui si trova oggi Stellantis, il CEO Antonio Filosa ha sottolineato il successo dell’investimento in Leapmotor, una casa automobilistica cinese che sta crescendo non solo in casa ma pure in Europa. E proprio parlando del Vecchio Continente, Filosa ha aggiunto che Leapmotor in Germania ha già superato BYD. Un’affermazione ben precisa, forse un po’ azzardata dato che a stretto giro è arrivata la replica proprio da parte di BYD che ha voluto fare chiarezza sui numeri reali del mercato tedesco.

BYD IN GERMANIA VENDE PIÙ DI LEAPMOTOR

BYD afferma che nel periodo da gennaio ad agosto 2025: “Con 8.610 immatricolazioni nei primi otto mesi dell’anno, BYD è nettamente in testa rispetto a Leapmotor, che ha immatricolato solo 3.536 unità“. Inoltre, ancora più nello specifico, BYD ha affermato che nei segmenti BEV e PHEV, nello stesso periodo, “ha immatricolato 5.852 BEV e 2.757 PHEV, superando le 3.088 BEV e le 448 PHEV di Leapmotor“.

I dati pubblicati dall’autorità tedesca per l’immatricolazione dei veicoli (KBA) mostrano che le nuove immatricolazioni di autovetture da parte di BYD nei primi otto mesi del 2025 sono state pari a 8.563 unità, contro le 3.531 unità di Leapmotor. Insomma, è BYD che ha venduto di più di Leapmotor in Germania nel corso dell’anno. Questo comunque non toglie che Leapmotor stia crescendo in Europa. La casa automobilistica sta anche ampliando la sua gamma di vetture. Da poco è arrivato sul mercato il nuovo SUV elettrico B10 e al Salone di Monaco è stata svelata la Leapmotor B05 che sarà commercializzata in Europa nel 2026.