Hyundai protagonista al Salone Auto Torino 2025 con due anteprime

Ebbene sì. Ci sarà Hyundai tra i protagonisti del Salone Auto Torino (26 al 28 settembre 2025). La casa coreana è pronta a trasformare il centro del capoluogo piemontese in una grande esposizione diffusa e aperta al pubblico. Hyundai porterà la propria visione di mobilità elettrica, con due debutti nazionali che promettono di catalizzare l’attenzione dei visitatori.

La prima volta in Italia per la IONIQ 9

Il modello che probabilmente attirerà più curiosità al Salone sarà la nuova IONIQ 9, di fatto il SUV elettrico più grande di Hyundai. A Torino farà il suo debutto nazionale, proprio a poche settimane dall’arrivo in concessionaria, offrendo al pubblico la prima occasione di scoprirlo dal vivo. Linee scolpite, proporzioni importanti e una cura aerodinamica che porta il coefficiente di resistenza a un valore da primato, ovvero cx 0,259. A bordo, invece, la promessa è quella di un ambiente ampio e raffinato, con tecnologie pensate per chi vive l’auto come un prolungamento della propria quotidianità.



Test drive aperti al pubblico

La scheda tecnica non lascia dubbi sulla vocazione da viaggiatrice. Laassicura oltreWLTP in tutte le versioni, mentre l’architettura a 800 Volt permette soste lampo per la ricarica: dalcollegandosi a una colonnina da 350 kW. Dentro, spiccano soluzioni pensate per rendere più confortevole ogni spostamento: pavimento piatto, sedili con funzione relax e la nuova console Universal Island 2.0, che trasforma lo spazio centrale in un elemento modulare. Anche la dinamica di guida è stata curata nei dettagli, con un telaio sviluppato per combinare precisione, comfort e silenziosità, grazie a sistemi che riducono al minimo i rumori di fondo.Non sarà però solo la IONIQ 9 a catturare l’attenzione. Venerdì 26 settembre alle 9:30,, mai vista prima in Italia. Ile punta su un livello di personalizzazione fuori dal comune. L’idea è quella di andare oltre le forme classiche dell’automobile e accendere la fantasia con un linguaggio che parla direttamente agli appassionati di creatività e nuove culture visive.

Le parole di Hyundai Italia

Il Salone offrirà anche la possibilità di provare su strada due modelli della gamma elettrica. Il più sportivo è la IONIQ 5 N Line (qui la nostra prova su strada) , che aggiunge dettagli estetici ispirati alle alte prestazioni al design futuristico del crossover. Le specifiche parlano di una batteria da 84 kWh, 325 cavalli e fino a 495 km di autonomia WLTP. Conla ricarica è ultrarapida: dal. L’abitacolo è uno dei punti di forza: grazie al passo di 3 metri e alla console centrale mobile, si trasforma in un vero “” con grande libertà di movimento. In più, non mancano i sistemi più avanzati di infotainment e assistenza alla guida, dagli aggiornamenti OTA alla guida autonoma di livello 2 con Highway Driving Assist. INSTER Cross (qui la nostra prova su strada) : city SUV compatto da 3,84 metri, pensato per chi cerca praticità urbana senza rinunciare a vocazione outdoor. All’esterno si distingue per passaruota marcati, cerchi da 17", barre portatutto e fari full LED. Gli interni, rivestiti in tessuto grigio con dettagli lime, offrono una modularità ai vertici della categoria. Sotto il cofano, unabbinato a una, per un’autonomia media di 360 km WLTP, che raggiunge 491 km in ciclo urbano. La ricarica rapida DC (10-80% in 30 minuti) e l’AC da 11 kW sono di serie.

“La partecipazione di Hyundai al Salone Auto Torino rappresenta un ulteriore momento di consolidamento della nostra presenza in Italia. È un’occasione ideale per permettere al pubblico di toccare con mano la nostra visione di mobilità oltre gli schemi tradizionali. Le anteprime italiane di IONIQ 9 e della concept car renderanno questo evento ancora più emozionante, per noi come per i visitatori”, ha dichiarato Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia.