La nuova Renault Twingo elettrica è sempre più vicina, ecco cosa sappiamo

Il Salone di Monaco 2025 vedrà il debutto di molti modelli importanti, tra cui diverse piccole elettriche più accessibili. Tra queste ci dovrebbe essere anche la nuova Renault Twingo che finalmente si farà vedere nella sua veste definitiva, pronta per la produzione. Come sappiamo, la nuova city car elettrica arriverà poi su strada nel corso del 2026 e per la casa automobilistica rappresenta un’importante sfida, anche tecnica.

SVILUPPATA IN CINA PER FAR PRIMA

ISPIRATA ALLA PRIMA TWINGO

Renault, anzi, l’ex CEO Luca de Meo si era posto l’obiettivo di sviluppare la nuova Renault Twingo elettrica in meno di due anni. Per questo, il marchio francese ha inaugurato(ACDC) a Shanghai, in Cina, per sfruttare le competenze di questo Paese per accelerare i tempi di realizzazione della vettura. Più volte, De Meo avevaper i suoi tempi rapidi di ricerca e sviluppo, la tecnologia avanzata e l’efficienza della catena di fornitura. Solo in questo modo per Renault è possibile arrivare ad avere nel 2026 la nuova Twingo visto che uno sviluppo in Europa avrebbe richiesto molto più tempo.

SOLO ELETTRICA

La nuova city car è stata svelata piano piano da parte del marchio francese. Una prima occhiata al prototipo di questa city car l’ avevamo data nel 2023 durante il Capital Market Day di Ampere. Al Salone di Parigi 2024 abbiamo poi avuto modo di vedere nuovamente il prototipo della piccola elettrica che offre un design chiaramente ispirato a quello della prima Twingo, ovviamente rivisto in chiave moderna. Forme tondeggianti, per un look che strizza l’occhio ai più giovani., sarà il punto di ingresso della gamma elettrica della casa automobilistica francese.Al, Renault ha poi voluto svelare gli interni della nuova Renault Twingo elettrica che saranno funzionali ma non spartani. Inoltre, non mancherà la tecnologia. La plancia si caratterizzerà infatti per lo, e per un. Stile minimalista come vuole la moda attuale, con un numero limitato di comandi fisici. Se non ci saranno particolari cambiamenti, il climatizzatore si potrà gestire attraverso tre rotori posti sotto l’infotainment. Parlando dell’abitacolo, Renault in passato aveva sottolineato che gli spazi sono stati studiati per facilitare le attività di tutti i giorni. Ad esempio, la panchetta posteriore può scorrere e piegarsi in due parti 50/50. In questo modo, la casa automobilistica francese punta a voler accontentare un po’ tutte le esigenze dei clienti, che si tratti di massimizzare lo spazio per le persone che siedono dietro o quelle per il trasporto degli oggetti. Ci sarà ovviamente da capire quanto di quello visto sui prototipi poi troveremo nel modello di produzione.

PREZZO

Della meccanica non sappiamo molto. La nuova Renault Twingo elettrica poggerà sulla. Non sono previste versioni endotermiche, nemmeno successivamente. Più volte la casa automobilistica ha promesso una grande efficienza con consumi ridotti (10 kWh per 100 km nel ciclo WLTP) ma non sono state fornite precise informazioni sui powertrain. Da tempo si specula di motori con potenze comprese tra 60 e 90 CV e autonomie comprese tra i 200 e i 300 km a seconda della versione scelta. Al Salone di Monaco 2025 probabilmente ne sapremo di più.

Renault ha promesso un prezzo di partenza inferiore ai 20 mila euro che renderebbe questo modello molto interessante in un momento in cui il mercato guarda con sempre più interesse alle piccole elettriche. La nuova Twingo elettrica sarà prodotta nello stabilimento di Novo Mesto, in Slovenia. Curiosità, sulla base della Renault Twingo elettrica nasceranno due altri modelli, uno a marchio Dacia e uno a marchio Nissan.