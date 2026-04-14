Cerca

Assicurazione online economica ad aprile: ecco la promo di Verti

Fino al 36% di sconto sul premio RC Auto per i nuovi clienti dell'assicurazione che soddisfano determinati requisiti.

Assicurazione online economica ad aprile: ecco la promo di Verti
Vai ai commenti
Federico Pisanu
Federico Pisanu
Pubblicato il 14 apr 2026

Nella seconda metà del mese di aprile numerosi automobilisti dovranno rinnovare la propria polizza auto in scadenza, rientra dunque nella normalità delle cose cercare un’assicurazione online più economica così da risparmiare qualcosa durante i prossimi dodici mesi. Verti, assicurazione auto online che appartiene al colosso assicurativo spagnolo MAPFRE, permette di ottenere uno sconto fino al 36% sul premio RC Auto ai nuovi clienti che soddisfano determinati requisiti:

  • essere nuovi clienti Verti
  • titolari di un’auto Dacia immatricolata dopo la data del 1° agosto 2025
  • prima classe di merito
  • ultimi undici anni di assicurazione senza sinistri stradali
  • aggiunta delle garanzie accessorie furto e incendio, infortuni del conducente, tutela giudiziaria, assistenza stradale e opzione carrozzerie convenzionate
  • preventivo e acquisto online con bonifico bancario, carta di credito o PayPal
Pagina offerta Verti

ingrandisci immagine

La promozione di Verti durerà fino ai primi giorni di maggio, di conseguenza si hanno ancora un paio di settimane per approfittare del maxi sconto sul premio relativo all’unica garanzia obbligatoria per gli automobilisti italiani, appunto la Responsabilità Civile.

Volendo poi è possibile scegliere di pagare in rate mensili, trimestrali o semestrali al momento del pagamento: tutto quello che occorre fare è selezionare l’apposita opzione disponibile in fase di check-out e inserire i dati della carta di credito o carta di debito utilizzata per completare la transazione.

Inoltre, indipendentemente dalla promo in corso e dai requisiti che occorre rispettare per accedere alla scontistica massima, l’assicurazione online Verti offre il 10% di sconto web a tutti coloro che scelgono di calcolare il preventivo per la propria vettura e completano il pagamento direttamente sul sito ufficiale.

Il calcolo del preventivo richiede appena quindici secondi: gli unici due dati richiesti sono da una parte la targa del veicolo da assicurare e dall’altra la data di nascita del proprietario dell’auto.

Pagina offerta Verti

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
1
Telepass Sempre gratis e 100€ di cashback sul rifornimento: la risposta al caro benzina
Offerte e Promozioni
Noleggio auto senza deposito cauzionale: con Locauto ora è possibile
Offerte e Promozioni
Telepass Sempre, ecco la promo di aprile 2026: canone zero e cashback sul rifornimento
Offerte e Promozioni
Non è un Pesce d'Aprile: RC Auto in sconto fino al 36% con Verti
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.