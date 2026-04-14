Assicurazione online economica ad aprile: ecco la promo di Verti

Nella seconda metà del mese di aprile numerosi automobilisti dovranno rinnovare la propria polizza auto in scadenza, rientra dunque nella normalità delle cose cercare un’assicurazione online più economica così da risparmiare qualcosa durante i prossimi dodici mesi. Verti, assicurazione auto online che appartiene al colosso assicurativo spagnolo MAPFRE, permette di ottenere uno sconto fino al 36% sul premio RC Auto ai nuovi clienti che soddisfano determinati requisiti:

essere nuovi clienti Verti

titolari di un’auto Dacia immatricolata dopo la data del 1° agosto 2025

prima classe di merito

di merito ultimi undici anni di assicurazione senza sinistri stradali

di assicurazione aggiunta delle garanzie accessorie furto e incendio, infortuni del conducente, tutela giudiziaria, assistenza stradale e opzione carrozzerie convenzionate

furto e incendio, infortuni del conducente, tutela giudiziaria, assistenza stradale e opzione carrozzerie convenzionate preventivo e acquisto online con bonifico bancario, carta di credito o PayPal

La promozione di Verti durerà fino ai primi giorni di maggio, di conseguenza si hanno ancora un paio di settimane per approfittare del maxi sconto sul premio relativo all’unica garanzia obbligatoria per gli automobilisti italiani, appunto la Responsabilità Civile.

Volendo poi è possibile scegliere di pagare in rate mensili, trimestrali o semestrali al momento del pagamento: tutto quello che occorre fare è selezionare l’apposita opzione disponibile in fase di check-out e inserire i dati della carta di credito o carta di debito utilizzata per completare la transazione.

Inoltre, indipendentemente dalla promo in corso e dai requisiti che occorre rispettare per accedere alla scontistica massima, l’assicurazione online Verti offre il 10% di sconto web a tutti coloro che scelgono di calcolare il preventivo per la propria vettura e completano il pagamento direttamente sul sito ufficiale.

Il calcolo del preventivo richiede appena quindici secondi: gli unici due dati richiesti sono da una parte la targa del veicolo da assicurare e dall’altra la data di nascita del proprietario dell’auto.