Renault Twingo elettrica: ricariche notturne gratis con l’offerta di Enel

Renault si prepara a ritornare nel combattuto segmento delle citycar elettriche con il debutto della nuova Twingo E-Tech Electric. In occasione del lancio commerciale presso la rete italiana, nel fine settimana del 18 e 19 aprile, sarà organizzato un ‘porte aperte’ pensato per far conoscere al pubblico il nuovo modello, che si distingue dalla concorrenza anche per un’esclusiva offerta di Enel che semplifica la ricarica a casa.

Inconfondibilmente Twingo

La nuova Twingo, che abbiamo già provato, tocca le corde della nostalgia con un design retrofuturista che richiama le iconiche forme della prima generazione, ma che è arricchito dalle tecnologie più recenti. Ne sono un esempio i gruppi ottici a mezzaluna che conferiscono lo sguardo sbarazzino della Twingo degli anni ’90, ma presentano una moderna firma luminosa a led. Il nuovo modello ha inoltre cinque porte, non tre come l’originale, a tutto vantaggio dell’accessibilità.

Prezzi da 19.500 euro

Con un prezzo di partenza di 19.500 euro, la Twingo E-Tech Electric è il modello elettrico più economico mai offerto da Renault. Da segnalare che il prezzo è valido per tutti i clienti, non solo per chi ha un usato da rottamare o per chi sottoscrive un finanziamento, come accade spesso con le offerte auto. Inoltre, la Casa francese sottolinea l’efficienza economica complessiva della motorizzazione elettrica nell’utilizzo quotidiano: su un periodo di quattro anni i costi di mantenimento risultano inferiori a quelli di un’auto ibrida di pari categoria.

L’offerta dedicata di Enel

Consegne da maggio

Per rendere ancora più conveniente la gestione quotidiana della vettura, Renault ha stretto una collaborazione con. Chi acquista la vettura entro il 4 maggio 2026 può aderire all’offerta, che azzera il costo della componente energia per le ricariche domestiche in orario notturno (dalle 00:00 alle 07:00) per tre anni. Questa offerta, valida anche per chi è già cliente Enel Energia, consente ai proprietari della Twingo di percorrerea costo zero, ricaricando a casa la propria vettura in orario notturno.

Protagonista della campagna di comunicazione “Piccola grande auto”, la nuova Twingo E-Tech Electric inizierà a essere consegnata ai clienti a partire dal mese di maggio. Il lancio rappresenta un pilastro fondamentale della strategia “futuREady” di Renault, che punta a rendere la mobilità elettrica alla portata di tutti, combinando sostenibilità e piacere di guida.