Renault Twingo elettrica: ricariche notturne gratis con l’offerta di Enel
Con un prezzo base di 19.500 euro e una offerta dedicata di Enel Energia, la nuova Renault Twingo elettrica punta a democratizzare la mobilità a zero emissioni, senza tralasciare lo stile.
Renault si prepara a ritornare nel combattuto segmento delle citycar elettriche con il debutto della nuova Twingo E-Tech Electric. In occasione del lancio commerciale presso la rete italiana, nel fine settimana del 18 e 19 aprile, sarà organizzato un ‘porte aperte’ pensato per far conoscere al pubblico il nuovo modello, che si distingue dalla concorrenza anche per un’esclusiva offerta di Enel che semplifica la ricarica a casa.
Inconfondibilmente Twingo
La nuova Twingo, che abbiamo già provato, tocca le corde della nostalgia con un design retrofuturista che richiama le iconiche forme della prima generazione, ma che è arricchito dalle tecnologie più recenti. Ne sono un esempio i gruppi ottici a mezzaluna che conferiscono lo sguardo sbarazzino della Twingo degli anni ’90, ma presentano una moderna firma luminosa a led. Il nuovo modello ha inoltre cinque porte, non tre come l’originale, a tutto vantaggio dell’accessibilità.
Prezzi da 19.500 euro
Con un prezzo di partenza di 19.500 euro, la Twingo E-Tech Electric è il modello elettrico più economico mai offerto da Renault. Da segnalare che il prezzo è valido per tutti i clienti, non solo per chi ha un usato da rottamare o per chi sottoscrive un finanziamento, come accade spesso con le offerte auto. Inoltre, la Casa francese sottolinea l’efficienza economica complessiva della motorizzazione elettrica nell’utilizzo quotidiano: su un periodo di quattro anni i costi di mantenimento risultano inferiori a quelli di un’auto ibrida di pari categoria.
L’offerta dedicata di Enel
Consegne da maggio
Protagonista della campagna di comunicazione “Piccola grande auto”, la nuova Twingo E-Tech Electric inizierà a essere consegnata ai clienti a partire dal mese di maggio. Il lancio rappresenta un pilastro fondamentale della strategia “futuREady” di Renault, che punta a rendere la mobilità elettrica alla portata di tutti, combinando sostenibilità e piacere di guida.