MV Agusta Rush Titanio: solo 300 esemplari a un prezzo per pochi

La linea di produzione di Schiranna, in provincia di Varese, accoglie la Rush Titanio, enfatizzando la filosofia delle hyper naked. Il patrimonio genetico MV si conferma con una bellezza graffiante, grazie a una serie di aggiornamenti tecnici all’avanguardia, tra cui un comportamento del motore Euro 5+ ottimizzato, il largo utilizzo di componenti in titanio, nuovi dettagli in carbonio a trama diagonale e il debutto del sistema di sospensioni elettroniche Öhlins Smart EC 3.0 di ultima generazione.

L’obiettivo di ottimizzare soluzioni ingegneristiche all’avanguardia per raggiungere performance top è stato centrato. Il nome “Titanio" enfatizza il largo uso del materiale, ma anche il carattere forte della moto varesina.

Espressione raffinata della filosofia hyper-naked

Il concetto di naked viene superato da una visione superiore, quasi visionaria dello stile scarenato. L’imponente Rush Titanio introduce una magnifica livrea Nero Intenso abbinata ad accenti Argento Magnum e Blu Titanio. Sotto al serbatoio batte sempre il rinomato motore a quattro cilindri in linea da 1000 cc di MV Agusta, riprogettato per rispettare la normativa Euro 5+.

La Rush è nata per correre e ora il motore aggiornato risulta anche più brioso ai bassi regimi, offrendo una guida più fluida con vibrazioni minime. Tra gli aggiornamenti principali ci sono i nuovi alberi a camme, una mappatura del motore rivista con rapporti del cambio migliorati e un rapporto di trasmissione finale più corto. Si percepisce in sella una maggiore sensibilità dell’acceleratore, determinando maggiore reattività. Con uno scarico tradizionale la potenza si attesta a 201 CV a 13.500 giri/minuto, ma può arrivare sino a 206 CV a 14.000 giri/min con scarico slip-on Arrow in titanio (omologato per uso stradale). La coppia massima è di 116 Nm a 11.000 giri/min, mentre la frizione assistita permette una maggiore agilità e fluidità nella guida tra le curve.

Sospensioni di ultima generazione

La Rush Titanio vanta l’ultima evoluzione del sistema di sospensioni semiattive Öhlins Smart EC 3, che determina un miglioramento notevole nel controllo elettronico del telaio. Il nuovo hardware integra la tecnologia Spool Valve di Öhlins, che offre una risposta dell’attuatore fino a sette volte più repentina rispetto alla precedente architettura a valvola a spillo, consentendo regolazioni dello smorzamento immediate.

La piattaforma software Event Based Control verifica le dinamiche di guida in tempo reale e si integra perfettamente con i sistemi ABS, di controllo della trazione e di controllo dell’impennata. L’utilizzo di componenti in titanio con finitura spazzolata, oltre ad attribuire una immagine più esclusiva, offre novità inedite. Rush Titanio introduce la prima sella per moto al mondo in Alcantara e tra i componenti in titanio ci sono: coperchio anteriore del serbatoio, supporto per cruscotto, tappo del carburante, slip-on arrow, portapacchi di scarico e portafari.

I dettagli in alluminio anodizzato Blu Titanio sono il dado della ruota posteriore, la copertura del fanale posteriore, la copertura del faro anteriore, il tappo del serbatoio, le protezioni delle leve, le piastre di regolazione del perno del forcellone e la targhetta numerata “RUSH Edizione Limitata XXX/300". La MV Agusta Rush Titanio sarà prodotta in soli 300 esemplari numerati individualmente. Il prezzo? 44.900 euro, con inizio della produzione previsto per luglio 2026.

Ogni Rush Titanio viene fornito con un kit premium dedicato che include: