BMW iX3: nuove foto spia del SUV elettrico Neue Klasse

BMW ha confermato che il debutto della nuova iX3 avverrà il prossimo settembre al Salone di Monaco 2025. Nel frattempo, la casa tedesca ha portato al Nurburgring e sulle strade pubbliche alcuni muletti con il consueto obiettivo di consentire ai progettisti di affinare le caratteristiche di questo atteso SUV elettrico. Proprio uno di questi prototipi è stato ripreso in alcune foto spia.

La prima serie di scatti pubblicati sul Web mostra una BMW iX3 dall’impostazione sportiva che richiama quanto proposto dalla concept Vision Neue Klasse. Inoltre, i paraurti di dimensioni generose e le minigonne laterali vistose fanno pensare che quella mostrata nelle immagini possa essere una variante sportiva del SUV, probabilmente la iX3 M Performance di cui però si sa davvero poco, almeno per il momento.

Un’altra serie di foto spia consente invece di apprezzare un esemplare di pre-serie della BMW iX3, modello che porterà al debutto la famiglia Neue Klasse introducendo nuove soluzioni estetiche affiancate da un’elevata attenzione per la tecnologia. Il muletto, secondo le informazioni riportate da chi ha avuto modo di fotografarlo, era uscito dallo stabilimento ungherese di BMW e lascia intravedere parte delle soluzioni impiegate per i gruppi ottici, che ovviamente beneficiano di luci a LED. La vettura sembra inoltre essere dotata di maniglie delle porte a scomparsa e di cerchi in lega che, nel modello di produzione, dovrebbero essere proposti in misure che vanno dai 18 pollici ai 22 pollici.

SARÀ PROPOSTA ANCHE CON DUE MOTORI ELETTRICI

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, la BMW iX3 di prossima generazione sarà caratterizzata dalla propulsione elettrica, sebbene siano previste diverse varianti con differenti potenze e prestazioni.

Il SUV offrirà ai clienti la possibilità di scegliere tra una configurazione a singolo motore elettrico o con doppio propulsore, per livelli di potenze complessive che dovrebbero aggirarsi da un minimo di 300 cavalli per arrivare fino ai 600 cavalli. La base sarà rappresentata da un’architettura elettrica a 800 Volt che consentirà ricariche rapide, senza dimenticare l’autonomia che potrebbe beneficiare di un miglioramento dell’efficienza fino al 30% rispetto all’attuale generazione, almeno secondo alcune stime.

Maggiori dettagli si avranno comunque nei prossimi mesi, anche perché l’avvio della produzione della BMW iX Neue Klasse è in programma per la seconda metà dell’anno.

[Foto spia: Carscoops]