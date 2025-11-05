Debutta la nuova Aprilia SR GT 400 2026: ecco com'è fatto il nuovo scooter per viaggiare

Aprilia ha approfittato dell’appuntamento di EICMA 2025 per svelare SR GT 400, versione top di gamma della sua gamma di scooter. Secondo l’azienda, punta a diventare un punto di riferimento della sua categoria offrendo stile, tecnologie e piacere di guida. Andiamo quindi a scoprire tutte le caratteristiche tecniche della nuova Aprilia SR GT 400.

DESIGN E DOTAZIONI

Il look del nuovo scooter non si discosta molto da quello delle altre versioni della gamma SR GT. Troviamo quindi un frontale dominato dal gruppo ottico full LED a tre elementi. C’è pure un parabrezza rastremato in stile off-road, in grado secondo Aprilia di garantire una buona protezione grazie anche al fatto che può essere regolato in 5 posizioni. Il tunnel centrale ospita il serbatoio, mentre al posteriore troviamo un codone dove è presente un gruppo ottico completamente integrato nel portatarga. La nuova Aprilia SR GT 400 propone anche un ampio manubrio a doppia sezione con paramani. La strumentazione prevede invece un display da 5 pollici a colori. Aprilia ha lavorato per offrire una posizione di guida comoda e bassa, ideale per poter viaggiare anche su lunghe distanze senza affaticarsi troppo. Nonostante la luce a terra di 190 mm, l’altezza della sella è contenuta a 820 mm, consentendo sempre un sicuro appoggio dei piedi a terra.

Di serie troviamo anche il sistema keyless, per avviare il veicolo tenendo comodamente in tasca la chiave elettronica, l’accensione del motore avviene premendo il pulsante sul blocchetto comandi. Le funzioni di apertura vano sottosella e dello sportello carburante sono attivabili da pulsanti o anche a distanza con la chiave elettronica, con la quale è possibile attivare anche il Bike Finder, il riconoscimento a distanza del veicolo tramite il lampeggio di tutti gli indicatori di direzione. Il vano sotto alla sella può alloggiare un casco integrale e altri vari oggetti. Inoltre, sul tunnel centrale troviamo una presa USB-C. Il peso in ordine di marcia è di 186 kg.

MOTORE

Il cuore pulsante della nuova Aprilia SR GT 400 è il motore 400 hpe Euro 5+, un mono 4 tempi, 4 valvole, con raffreddamento a liquido e iniezione elettronica in grado di erogare una potenza massima di 36 CV (26,4 kW) a 7500 giri e di una coppia massima di 37,7 Nm a 5700 giri. Aprilia parla di un tempo di 5 secondi nello spunto da 0 a 60 metri.

Lo scooter può contare poi sul controllo di trazione ATC (Aprilia Traction Control) che è regolabile su due livelli di intervento e disinseribile, anche durante la guida. L’impianto frenante è assistito da un sistema ABS Bosch a due canali con doppia mappa di utilizzo, su entrambe le ruote o solo sull’anteriore. L’ABS è disinseribile sulla ruota posteriore, oppure si può decidere di impostarne l’esclusione ogni volta che si seleziona il livello ATC OFF.

CICLISTICA

Nuova Aprilia SR GT 400 può contare su di un telaio a doppia culla, in tubi di acciaio ad alta resistenza. Davanti abbiamo una forcella con doppia piastra a steli rovesciati da 41 mm, con un’ampia corsa di 120 mm. Dietro, invece, c’è un doppio ammortizzatore a gas con serbatoio separato, regolabili nel precarico e con ampia escursione da 120 mm. Per quanto riguarda l’impianto frenante, davanti è presente un disco flottante da 300 mm su cui agisce una pinza ad attacco radiale con quattro pistoncini e pastiglie sinterizzate. Al posteriore lavora un disco da 240 mm con pinza a due pistoncini.

COLORI

In attesa di scoprire il prezzo del nuovo scooter, Aprilia fa sapere che SR GT 400 sarà proposto in 4 colorazioni. Accanto a Rugged Black si affiancano due differenti tonalità di grigio metallizzato: Boulder Grey, con finitura opaca, e Dusty Grey, lucido e con toni più freddi. La gamma è completata da Aprilia SR GT 400 nella colorazione Rally Replica, ispirata alla livrea e alle grafiche racing che caratterizzano Aprilia Tuareg Rally.