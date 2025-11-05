Toyota Hilux, conto alla rovescia, la nuova generazione sta arrivando: ecco cosa sappiamo

La nuova generazione della Toyota Hilux sta arrivando. Dopo mesi di foto spia ed indiscrezioni, finalmente ci siamo e il prossimo 10 novembre la casa automobilistica giapponese presenterà la nuova generazione del pickup che in futuro sarà venduto anche da noi. Per tenere alta l’attenzione sull’arrivo di questo modello, Toyota ha condiviso un video teaser in cui si vede nell’ombra la nuova Hilux.

COME SARÀ?

Hilux è un pickup di grande successo, tra i più venduti in assoluto. Da quanto possiamo osservare grazie ai teaser, il frontale del nuovo pickup si caratterizzerà per fari a LED più sottili e affilati e per il lettering TOYOTA al centro ella griglia. Possiamo anche osservare che il pickup sarà proposto sicuramente anche in versione doppia cabina. Il video teaser permette di vedere brevemente anche il cassone e il posteriore con i nuovi gruppi ottici. Sebbene il teaser non includesse immagini degli interni, passate foto spia avevano permesso di scoprire che all’interno dell’abitacolo troveremo la strumentazione digitale dietro al volante multifunzione e al centro della plancia un display per il sistema infotainment. Complessivamente, comunque, il nuovo pickup offrirà uno stile più moderno.

Nonostante il totale rinnovamento del look, Toyota dovrebbe aver scelto la continuità tecnica. Si prevede che utilizzerà una versione aggiornata dell’attuale piattaforma a longheroni e traverse. Ovviamente non mancheranno tutti i più recenti sistemi di assistenza alla guida sviluppati da Toyota per le sue vetture. Sotto il cofano, si prevede che rimarrà il turbodiesel mild-hybrid da 2,8 litri da 204 CV. A seconda dei mercati ci potrebbero comunque essere differenze per quanto riguarda la motorizzazione scelta. Ci sarà anche la trazione integrale.

Per uno dei best seller di casa Toyota si sta quindi avvicinando il momento di un profondo aggiornamento. Il 10 novembre scopriremo quindi tutte le novità della nuova Toyota Hilux.