Debutta la nuova Aprilia SR GT Replica 2025: look da MotoGP per lo scooter | Prezzi

Aprilia SR GT si veste con i colori dell’Aprilia RS-GP, la moto che corre nel motomondiale con Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Debutta infatti la versione “Replica 2025" dello scooter della Casa di Noale che si caratterizza per una livrea che rende il suo look molto più grintoso.

ANIMA RACING

La colorazione nero opaco è arricchita dalle stesse grafiche rosse e viola che caratterizzano le carene della moto che corre in MotoGP e dal grande logo Aprilia che percorre diagonalmente fiancate e tunnel centrale, per concludersi sulla parte anteriore della pedana. Anche quest’ultima, così come il maniglione passeggero, è rifinita in nero opaco. La personalizzazione estetica riguarda pure i cerchi che sulla nuova Aprilia SR GT Replica 2025 si caratterizzano per la colorazione nera, con dettagli rossi a contrasto.



Lo scooter può contare anche su dischi freno anteriore e posteriore con profilo a margherita. La dotazione di serie di questa versione speciale dello scooter prevede pneumatici con battistrada stradale dal disegno sportivo, in luogo delle coperture “all terrain” lievemente tassellate che caratterizzano le altre versioni, Aprilia SR GT e SR GT Sport. La livrea è ulteriormente personalizzata dalla presenza dei loghi degli sponsor del team Aprilia Racing. A correndo sono pure forniti anche i numeri di gara dei due piloti ufficiali.

MOTORE

Nulla cambia, ovviamente, dal punto di vista delle caratteristiche tecniche. Aprilia SR GT Replica 2025 è disponibile con le motorizzazioni 125 e 200, entrambe omologate Euro 5+. Nel dettaglio, si potrà scegliere tra un motore monocilindrico di 125 cc, accreditato di una potenza massima pari a 11 kW a 8.900 giri e di una coppia che raggiunge i 12 Nm a 6.750 giri e un motore monocilindrico di 174 cc che vanta una potenza di 13 kW a 8.650 giri e una coppia di 16,5 Nm a 7000 giri.

PREZZI

Quanto costa Aprilia SR GT Replica 2025? 4.549 euro per il 125 e 4.849 euro per il 200.