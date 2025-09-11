Milano ZTL Quadrilatero della moda, occhio alla multe elettroniche: il 15 settembre si parte davvero
A partire da lunedì, le telecamere sanzioneranno automaticamente tutti coloro che accederanno alla ZTL con la propria vettura senza averne diritto
Quando il Comune di Milano aveva creato la nuova ZTL Quadrilatero della moda aveva annunciato una prima fase “sperimentale” in cui le telecamere non avrebbero sanzionato automaticamente i trasgressori. Ovviamente questo non significava che la Polizia non potesse multare chi entrava nella ZTL senza averne diritto. Tuttavia, gli “occhi elettronici” non avrebbero multato i trasgressori. Il Comune di Milano, infatti, voleva prima valutare approfonditamente le analisi dei flussi emerse nei primi mesi del provvedimento e provvedere ad eventuali modifiche ritenute utili nell’ottica di un’applicazione efficace, equilibrata e condivisa della misura viabilistica. Adesso, però, il periodo di pre-esercizio si sta concludendo e a partire da lunedì 15 settembre, le telecamere della ZTL inizieranno a multare automaticamente chi accederà con la propria vettura senza averne diritto,
COME FUNZIONA LA ZTL? ORARI E DEROGHE
Il Comune ricorda che la Zona a traffico limitato, attiva 24 ore su 24, è compresa nell’area delimitata dalle vie Manzoni, Senato, San Damiano, corso Monforte, via Cino del Duca e dall’area pedonale di corso Vittorio Emanuele. Ci sono ovviamente alcune specifiche deroghe. I residenti e i proprietari di box, una volta registrata la targa sul sito del Comune, possono accedere sempre, mentre è necessario registrare volta per volta i veicoli degli accompagnatori di residenti e domiciliati e l’ingresso è consentito per un solo veicolo al giorno. Dovranno registrarsi anche i veicoli riservati all’organizzazione di manifestazioni o eventi, oppure servizi di lavanderia, artigiani e imprese titolari di contratti di lavoro continuativi, addetti alla raccolta dei rifiuti, veicoli elettrici o ibridi per servizio postale o i veicoli di proprietà o in disponibilità ad agenzie stampa, giornali, quotidiani, radio e televisioni.
Per i mezzi di imprese di pronto intervento o quelli presi in custodia (servizio car valet) è necessario chiedere l’autorizzazione entro le ore 24 del giorno successivo all’accesso. Mentre per i clienti delle strutture ricettive o parcheggi in struttura, la segnalazione è a carico degli hotel o delle autorimesse. Inoltre, il Comune di Milano ha predisposto delle specifiche deroghe e fasce orarie dedicate per consentire l’ingresso ai mezzi a servizio delle attività economiche. I veicoli destinati al trasporto di merci possono accedere nella ZTL tutti i giorni dalle 9 alle 11 e dalle 20 all’1 di notte, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico. Se questi veicoli sono utilizzati per la consegna di prodotti freschi o lievitati (ad esempio latte e brioches) possono entrare anche dalle 4.30 alle 7.30. Per le imprese che effettuano attività di corriere espresso internazionale è possibile chiedere la deroga di accesso anche dalle 16 alle 18.
Invece, i veicoli per il trasporto di alimenti deperibili, come i furgoni isotermici o coibentati, hanno tre fasce di accesso possibili: dalle 9 alle 11, dalle 16 alle 18 e dalle 20 all’1 di notte. Mentre per i mezzi trasporto merci diretti alle aree pedonali di San Paolo, San Raffaele, via Berchet, un tratto di via Marino, via Ugo Foscolo, via Ragazzi del ’99 e via Santa Redegonda è possibile l’ingresso tutti i giorni dalle 2 di notte alle 8 del mattino.
MULTE
Per il primo anno dall’attivazione della ZTL, ovvero fino all’11 maggio 2026, le moto e i ciclomotori potranno accedere alla ZTL in qualsiasi orario. Per i trasgressori, infine, la multa arriva a circa 95 euro.