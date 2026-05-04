Ritorna la Spyker: V8 da 800 CV e performance da sogno

Facciamo un salto indietro ai motori d’aviazione che diedero lo slancio alla creazione delle moderne auto di lusso Spyker. Attiva nei primi tre decenni del XX secolo, l’azienda olandese non riuscì a superare la crisi del 1929. Il motto della compagnia era “Nulla tenaci invia est via“, che in latino significa “Per il tenace, nessuna strada è impercorribile". Oggi con lo stesso slogan e con estrema resilienza il brand è tornato in auge con una nuova supercar che riprende le linee della mitica C8.

Il marchio è tornato in vita nel 2000, grazie a Victor Muller e Maarten de Bruijn, puntando su vetture di lusso come la C8 e la C8 Laviolette. Quest’ultima vantava un V8 prodotto da Audi che sprigionava 450 cavalli e che consentiva alla Laviolette di raggiungere i 300 km/h. Il 14 luglio del 2005 è stato annunciato che la C8 poteva essere venduta anche negli Stati Uniti. Il 26 gennaio 2010 venne annunciato l’accordo fra Spyker e GM per l’acquisizione di Saab Automobile da parte dell’azienda olandese, ma non si riuscì a evitare il successivo fallimento dell’azienda svedese.

La rinascita dopo la crisi

Con la dichiarazione di bancarotta da parte del tribunale, avvenuta alla fine del 2014, la Spyker aveva interrotto la produzione. Da anni si parlava di un ritorno del marchio olandese che ha gareggiato alla 24 Ore di Le Mans, nella Le Mans Series, in tre gare del FIA GT e alla 12 Ore di Sebring. Il team Midland F1 Racing, prima dell’arrivo della Force India dell’uomo d’affari Vijay Mallya, venne ribattezzato nel 2007 Spyker F1 con livrea arancione e argento, motori Ferrari, ottenendo un unico punto iridato grazie ad Adrian Sutil nel GP del Giappone.

Il risorgimento del marchio plasma oggi le forme della Preliator. Il CEO e fondatore Victor Muller vuole riprendere il fil rouge con una proposta che appare una evoluzione naturale del progetto storico. Non è chiaro, infatti, se si tratti di un’evoluzione della supercar del 2016 o di un progetto del tutto nuovo, ma l’unica certezza è che avrà il V8 biturbo da 800 CV.

Nuova generazione

Di base la C8 Preliator originale, ovvero “combattente” o “guerriero” in latino, disponeva di un motore V8, un 4,2 litri sovralimentato di origine Audi da 518 CV. Spyker non ha chiarito se il nuovo motore sia ancora connesso ad Audi o a un altro marchio del Gruppo Volkswagen, come Porsche o Bentley, ma ha annunciato che si tratterà di un termico puro. Una mossa che va in controtendenza rispetto alle varianti ibride proposte dal colosso di Wolfsburg, ma che strapperà un sorriso ai puristi che non apprezzano le batterie a bordo.

La nuova Spyker prodotta in serie limitata dovrebbe superare i 350 km/h. La rinata C8 Preliator sarà protagonista a Pebble Beach e debutterà il 14 agosto al Quail Lodge, nella Carmel Valley. Spyker ha assicurato che questo sarà il primo di “molte, molte nuove auto che costruiremo nei prossimi anni”.