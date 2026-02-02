Nuova FIAT Fastback avvistata in Italia, ecco le ultime foto spia: il debutto si avvicina

Il debutto della nuova FIAT Fastback è sempre più vicino e un nuovo muletto è stato avvistato sulle strade italiane. Arrivano, infatti, nuove foto spia attraverso le pagine social di Walter Vayr. Rispetto a precedenti scatti, si vedono molto meglio i fari anteriori ed in particolare la firma luminosa a pixel di cui disporranno che richiama quella della FIAT Grande Panda. In ogni caso, piano piano si vedono vetture dotate di un livello di camuffamento sempre più ridotto che permettono di farsi un’idea più chiara di quello che sta arrivando.

FIAT FASTBACK SEMPRE PIÙ VICINA AL DEBUTTO

Le forme sono ormai chiare. La nuova FIAT Fastback 2026 avrà una lunghezza attorno ai 4,5 metri con forme da SUV Coupé e poggerà sulla piattaforma Smart Car, la stessa utilizzata da altri modelli come la Grande Panda o la Citroen C3/C3 Aicross. Nel corso del tempo abbiamo avuto modo di capire di più sulle forme del posteriore, quando è sparito l’elemento posticcio che ha permesso di osservare la linea del lunotto. Anche i fari posteriori presenteranno una firma luminosa a Pixel. Dimensioni a parte, la nuova FIAT Fastback mostrerà chiari collegamenti con la FIAT Grande Panda.

L’abitacolo, invece, sarà differente come struttura da quello della Grande Panda, nonostante all’inizio si pensasse che fosse molto simile. In realtà, passati scatti spia hanno mostrato un ambiente diverso con un piccolo quadro strumenti digitale dietro al volante ed un ampio display centrale per il sistema infotainment. Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, la piattaforma Smart Car è multienergia. Questo significa che avremo sicuramente versioni 100% elettriche e ibride (Mild Hybrid). L’offerta, si dice, dovrebbe ricalcare quella della Citroen C3 Aircross. Dunque, unità Mild Hybrid da 110 o da 145 CV più la versione BEV con motore da 113 CV con due opzioni di batteria per poter arrivare a disporre di un’autonomia superiore ai 400 km. Anche solo a benzina? Forse ma solo in alcuni mercati dato che la Fastback sarà un modello globale e quindi non solamente venduto in Europa.

POI LA GIGA PANDA

FIAT Fastback sarà una delle più grandi novità 2026 della casa automobilistica e dovrebbe arrivare all’inizio dell’estate. Entro la fine dell’anno dovrebbe poi debuttare la nuova FIAT Giga Panda, nome provvisorio, sostanzialmente una modello dotato della stessa piattaforma e meccanica ma con forme da SUV.