BYD avvia la produzione prova nella fabbrica in Ungheria

BYD punta a diventare sempre più protagonista del mercato auto europeo dove sta crescendo rapidamente. Per farlo, farà affidamento anche sulla fabbrica in Ungheria che, adesso, sta muovendo i primi passi, sebbene la casa automobilistica sia leggermente in ritardo sui piani originali che prevedevano la messa in funzione entro la fine del 2025. In ogni caso, oramai ci siamo perché BYD ha avviato la produzione di prova all’interno del suo stabilimento a Szeged, in Ungheria. La novità arriva dal sindaco della città László Botka. A quanto pare, invece, la produzione vera e propria partirà nel secondo trimestre dell’anno. In realtà, in passato erano emersi voci di possibili ritardi ma BYD era intervenuta per smentirli.

Il sindaco László Botka ha annunciato l’avvio della produzione di prova durante un evento pubblico in cui ha aggiunto pure che nel tempo la produzione all’interno dello stabilimento sarà portata fino a 200.000 veicoli all’anno, consentendo anche un progressivo aumento dell’occupazione. La nuova fabbrica sarà quindi molto importante per l’economia del luogo. A quanto pare, attualmente, la fabbrica impiega 960 lavoratori. La data esatta per l’inaugurazione ufficiale dello stabilimento rimane incerta, secondo il sindaco della città ungherese.

SI PARTE DALLA BYD DOLPHIN SURF

L’impianto di Szeged rappresenterà un’importante svolta per la casa automobilistica visto che potrà iniziare a produrre le sue auto anche in Europa, in attesa che entri in funzione anche la fabbrica della Turchia. In questo modo, non solo potrà accontentare meglio le esigenze dei clienti del Vecchio Continente, ma pure aggirare i dazi sulle auto elettriche prodotte in Cina che la Commissione Europea ha introdotto. Il primo modello che sarà costruito in Ungheria? Se i piani non sono cambiati, si tratta della BYD Dolphin Surf, piccola elettrica che sta già ottenendo un buon successo in Europa.

In ogni caso, l’Ungheria è stata scelta dalla casa automobilistica come porta d’accesso all’Europa. Dal 2017, BYD produce in questo Paese autobus elettrici a Komárom. Inoltre, l’azienda gestisce stabilimenti di assemblaggio delle batterie a Fót e Páty.