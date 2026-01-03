BYD alla conquista dei mercati internazionali. Obiettivo 2026: 1,3 milioni di vendite all'estero

BYD guarda sempre di più ai mercati internazionali per crescere e per questo sta investendo sempre di più per ritagliarsi spazi sempre più grandi sui mercati auto al di fuori della Cina. L’obiettivo per il 2026 è molto ambizioso dato che la casa automobilistica punta a vendere 1,3 milioni di veicoli fuori dai confini cinesi. Si tratta di un aumento di circa il 25% delle consegna 2025 nei mercati esteri. Questo obiettivo è stato annunciato durante un evento che si è tenuto a sabato a Shanghai. Lo scorso anno, complessivamente BYD ha consegnato globalmente circa 4,6 milioni di veicoli di cui circa 2,26 milioni di unità erano 100% elettriche. Il resto, era costituito da veicoli ibridi Plug-in. Le consegne all’estero nel 2025 hanno superato, invece, quota 1,04 milioni di unità. Per il nuovo anno, la casa automobilistica vuole fare ancora meglio.

BYD PUNTA AI MERCATI INTERNAZIONALI

Con il mercato interno dove è sempre più difficile trovare nuovi spazi, per crescere BYD guarda ai mercati internazionali. La crescita delle vendite all’estero di BYD nel 2025 è stata supportata dall’espansione della sua presenza in diverse regioni. La casa automobilistica ha registrato una maggiore presenza in Europa, accelerando contestualmente l’ingresso nel mercato e le vendite in America Latina e nel Sud-est asiatico. Parallelamente alla crescita delle esportazioni, BYD ha continuato a investire nella produzione localizzata al di fuori della Cina. I nuovi impianti produttivi in Thailandia, Uzbekistan e Brasile sono già stati completati e sono entrati in funzione. Anche la fabbrica in Ungheria sta per entrare in funzione. Sarà poi il turno di quella in Turchia.

Insomma, negli ultimi anni BYD è cresciuta tantissimo con l’obiettivo di voler diventare presto una delle protagoniste del mercato auto globale. Per il 2026, dunque, intende dare un’ulteriore spinta alla vendite al di fuori della Cina, aumentando la sua quota di mercato nei Paesi esteri dove è già presente, oltre ad entrare in altri mercati. Un obiettivo ambizioso. Non rimane che attendere i dati di mercato dei primi mesi del nuovo anno per capire se BYD riuscirà a raggiugere i suoi nuovi target.