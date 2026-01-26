Nuova Renault Megane elettrica, salto di qualità nel 2028: ecco come potrebbe essere

Renault Megane riceverà un importante aggiornamento nel corso del 2026, con ritocchi al look e motori aggiornati, con l’obiettivo di continuare a competere in un mercato sempre più complesso e combattuto. Il vero salto avanti ci sarà, però, nel 2028, quando dovrebbe arrivare la nuova generazione, almeno secondo i colleghi francesi de L’Automobile Magazine che hanno provato a delineare le caratteristiche del nuovo modello.

ECCO COME POTREBBE ESSERE LA PROSSIMA GENERAZIONE

La lunghezza crescerà e dovrebbe attestarsi attorno ai 4,35 metri con il nuovo modello punterà ad essere protagonista nel segmento C di mercato. Anche le forme saranno differenti da quelle attuali. Secondo il rapporto, la nuova Megane adotterà un profilo a metà strada tra una shooting brake e una berlina, con richiami a quello del concept Renault Embleme. Questa scelta permetterà anche di migliorare l’aerodinamica della vettura, a tutto vantaggio dell’efficienza. La prossima generazione della Megane dovrebbe poggiare sull’evoluzione della piattaforma AmpR Medium. Stando al rapporto, sfrutterà finalmente la tecnologia a 800 V e, di conseguenza, la vettura potrà contare sulla possibilità di poter ricaricare ad altissima potenza, per ridurre così i tempi dei rifornimenti di energia.

La nuova Megane, dunque, si allineerà agli standard introdotti dai più recenti modelli elettrici. Contestualmente, arriveranno anche nuovi motori elettrici che saranno sia più efficienti e sia più potenti. Oggi, la Renault Megane propone powertrain con potenze di 220 CV. A quanto pare, con la nuova generazione si potrebbe arrivare a quota 280 CV, il tutto con una migliore efficienza. Non mancheranno poi batterie di nuova generazione. Visto che si afferma che con il restyling arriveranno anche batterie LFP, possiamo immaginare che tali accumulatori saranno ancora disponibili anche sulla prossima generazione della Megane, almeno per i modelli entry level. Insomma, se il rapporto dei colleghi francesi è corretto, la futura Renault Megane E-Tech Electric che arriverà tra alcuni anni si preannuncia essere un modello interessante. In passato si parlava anche della possibilità di versioni range extender per la prossima generazione. Nel frattempo, arriverà il restyling che potrebbe dirci qualcosa di più di quello che vedremo in futuro per questo modello.