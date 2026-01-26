EQE addio, in arrivo la Mercedes Classe E elettrica: un render prova ad immaginarsi il design

La Mercedes EQE non ha centrato gli obiettivi che la casa automobilistica si era posta. Le vendite di questo modello non hanno infatti soddisfatto i vertici del costruttore tedesco. Per cui, la EQE terminerà la sua carriera nel 2026 e non avrà un’erede diretta. Il suo posto sarà però preso dalla prossima generazione della Mercedes Classe E che come sappiamo sarà anche 100% elettrica. Vettura che è già stata protagonista di diverse foto spia che hanno permesso di capire qualcosa di più di quello che sta effettivamente arrivando. Proprio partendo da queste immagini, c’è chi ha provato ad immaginarsi le forme della nuova berlina elettrica, come nel render che vi proponiamo.

NUOVA MERCEDES CLASSE E ELETTRICA: E SE FOSSE COSÌ?

Il render prova dunque a fornire un’anteprima di come potrebbe essere la vettura. Il frontale sarà certamente ridisegnato e si caratterizzerà per una nuova griglia, probabilmente illuminata, che riprenderà quel design che ha introdotto la nuova GLC elettrica. Nuovi saranno ovviamente anche i fari che disporranno della firma luminosa a stella che sta diventando un elemento ricorrente in tutti i nuovi modelli della casa automobilistica. Il profilo richiama da vicino la Classe E endotermica, mentre al posteriore ci saranno nuovi gruppi ottici che dovrebbero caratterizzarsi sempre per la presenza della firma luminosa a stella.

La nuova Mercedes Classe E elettrica dovrebbe poggiare sulla piattaforma MB.EA della GLC elettrica. Questo significa architettura a 800 V per ricariche ad altissima potenza e potenzialmente i medesimi powertrain del nuovo SUV, con batterie con una capacità fino a 94 kWh che permetteranno un’autonomia WLTP superiore ai 700 km. Ci saranno verosimilmente versioni con un singolo motore o con due unità elettriche per poter disporre anche della trazione integrale. Non mancherà ovviamente la tecnologia, con le ultime soluzioni digitali sviluppate dalla casa automobilistica. Probabile che troveremo l’ultima evoluzione del sistema MBUX Hyperscreen. Possiamo poi immaginarci che saranno disponibili avanzati sistemi ADAS che in alcuni Paesi potrebbero consentire la guida autonoma di Livello 3. Non rimane quindi che attendere novità sullo sviluppo di questo modello per saperne di più.