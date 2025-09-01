Mercedes EQE addio, la produzione della berlina e del SUV terminerà nel 2026
La Classe C e la GLC elettriche, presto in arrivo, colmeranno indirettamente il vuoto lasciato dalla cancellazione della Mercedes EQE
Mercedes sta riorganizzando la sua gamma di vetture elettriche e questo sembra che porterà all’eliminazione della EQE, sia la berlina e sia la versione SUV. Secondo Autocar che ha riportato la notizia, la casa automobilistica terminerà la produzione della sua EQE nel 2026. Su quanto riportato alla testata inglese, il marchio della stella si è limitato ad affermare l’azienda ha “una politica di non commentare le speculazioni sui suoi modelli attuali e futuri“. Tuttavia, ha comunque confermato che l’erede di questo modello, la Classe E elettrica, è in fase di sviluppo e la sua introduzione è prevista per il 2027.
RIORGANIZZARE LA GAMMA DELLE ELETTRICHE
In attesa di un’erede, la berlina EQE, attualmente prodotta nello stabilimento Mercedes di Brema, in Germania, e il SUV EQE, costruito a Tuscaloosa negli Stati Uniti, saranno indirettamente sostituiti dalle elettriche Classe C EQ e GLC EQ, entrambe basate sulla nuova piattaforma MB.EA-M a 800 V di Mercedes. La decisione di pensionare la EQE arriva nonostante i precedenti segnali secondo cui la berlina e il SUV avrebbero ricevuto un restyling nel 2026, con un significativo aggiornamento della piattaforma EVA, condivisa con l’ammiraglia elettrica Mercedes EQS. Aggiornamento della piattaforma che sarebbe ancora pianificato ma solamente per la EQS.
Mercedes ha costantemente migliorato la berlina e il SUV EQE sin dal loro lancio nel 2022, introducendo aggiornamenti hardware e software nel corso del tempo. Tuttavia, dovendo riorganizzare la gamma delle sue elettriche in vista del lancio dei modelli basati sulle nuove piattaforme, Mercedes pare abbia deciso di non investire più sulla EQE che quindi sarà mandata in pensione. In ogni caso, al Salone di Monaco che aprirà i battenti tra pochi giorni scopriremo un nuovo tassello del piano di elettrificazione della casa automobilistica tedesca con il debutto ufficiale della nuova Mercedes GLC elettrica che oltre a disporre delle ultime tecnologie sviluppate dal costruttore, introdurà un nuovo linguaggio di design.
