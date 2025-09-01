Mercedes EQE addio, la produzione della berlina e del SUV terminerà nel 2026

Mercedes sta riorganizzando la sua gamma di vetture elettriche e questo sembra che porterà all’eliminazione della EQE, sia la berlina e sia la versione SUV. Secondo Autocar che ha riportato la notizia, la casa automobilistica terminerà la produzione della sua EQE nel 2026. Su quanto riportato alla testata inglese, il marchio della stella si è limitato ad affermare l’azienda ha “una politica di non commentare le speculazioni sui suoi modelli attuali e futuri“. Tuttavia, ha comunque confermato che l’erede di questo modello, la Classe E elettrica, è in fase di sviluppo e la sua introduzione è prevista per il 2027.

RIORGANIZZARE LA GAMMA DELLE ELETTRICHE

In attesa di un’erede, la berlina EQE, attualmente prodotta nello stabilimento Mercedes di Brema, in Germania, e il SUV EQE, costruito a Tuscaloosa negli Stati Uniti, saranno indirettamente sostituiti dalle elettriche Classe C EQ e GLC EQ, entrambe basate sulla nuova piattaforma MB.EA-M a 800 V di Mercedes. La decisione di pensionare la EQE arriva nonostante i precedenti segnali secondo cui la berlina e il SUV avrebbero ricevuto un restyling nel 2026, con un significativo aggiornamento della piattaforma EVA, condivisa con l’ammiraglia elettrica Mercedes EQS. Aggiornamento della piattaforma che sarebbe ancora pianificato ma solamente per la EQS.

