Rivoluzione in casa Dacia, via il CEO Denis Le Vot: arriva Katrin Adt, ex vicepresidente Mercedes

Il CEO di Dacia, Denis Le Vot, ha lasciato l’azienda come parte di un vasto piano di rimpasto nella dirigenza del Gruppo Renault dopo l’addio di Luca de Meo e l’arrivo di François Provost come nuovo numero uno. Tornando a Dacia, Denis Le Vot sarà sostituito dall’ex vicepresidente di Mercedes, Katrin Adt, che arriva in vista di un periodo cruciale di espansione per il marchio rumeno di proprietà del Gruppo francese. Il nuovo CEO di Dacia nell’ambito della nuova composizione organizzativa, riporterà a Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer del Gruppo Renault. François Provost ha ringraziato Denis Le Vot per il lavoro svolto in questi anni e ha salutato così l’arrivo dell’ex vicepresidente di Mercedes.

Sotto la direzione di Denis, Dacia è diventata una Marca forte, con una gamma attrattiva, che ha conquistato una base clienti più ampia. In nome di Renault Group, vorrei esprimere la mia gratitudine a Denis per tutti i risultati che ha ottenuto nel corso degli anni. Do il benvenuto a Katrin Adt, la cui esperienza nel settore automotive sarà una risorsa di fondamentale importanza per Dacia.

IL CURRICOLUM DI KATRIN ADT

Il nuovo CEO di Dacia può contare su di una lunghissima esperienza nel settore automotive, avendo ricoperto diversi ruoli apicali. Katrin Adt vanta infatti circa 26 anni di esperienza nell’industria automotive, avendo lavorato per Daimler e Mercedes. Con una formazione giuridica, ha ricoperto diverse posizioni di alto livello: CEO di Mercedes-Benz in Lussemburgo, Vicepresidente Sviluppo Risorse Umane in Daimler, CEO del brand Smart e, successivamente, CEO di Mercedes-Benz Own Retail Europe. Più di recente, ha diretto l’audit aziendale di Mercedes. Con una carriera incentrata soprattutto su vendite e retail, Katrin ha guidato trasformazioni di fondamentale importanza, come la transizione per fare di Smart un brand 100% elettrico. Katrin è anche fortemente impegnata nella promozione della diversità e nel mentoring delle donne in ambito tecnologico.

Sulla sua nuova avventura in Dacia, Katrin Adt si è detta molto entusiasta e pronta ad affrontare le sfide che arriveranno in futuro.