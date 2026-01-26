Donkervoort P24 RS, la nuova supercar analogica: V6 da 600 CV, 780 kg e guida emozionale

In un’epoca in cui si parla quasi esclusivamente di elettrificazione e di auto sempre più simili a dei computer, fa sempre piacere tornare a parlare di sportive vere, “analogiche", cioè che non dispongono di tutte quelle sofisticazioni digitali che oggi invadono le moderne vetture, anche quelle ad alte prestazioni. Parliamo quindi della Donkervoort P24 RS, un modello che non vuole offrire potenze record ma che punta tutto sull’esperienza di guida, mettendo al centro il rapporto tra il pilota e l’auto.

LEGGERA, DUE POSTI E MOTORE V6

Il design è sicuramente molto particolare ma come tutti i modelli Donkervoort anche questo, punta molto su di una caratteristiche chiave e cioè la leggerezza. Infatti, questa sportiva due posti sulla bilancia fa segnare appena 780 kg. Il cuore pulsante è un motore V6 biturbo di 3,5 litri di origine Ford in grado di arrivare ad erogare una potenza massima fino a 600 CV e 880 Nm di coppia. Il motore pesa meno di 170 kg. Perché “fino a" 600 CV? Perché la nuova Donkervoort P24 RS dispone di un sistema chiamato PTC – Power To Choose che sostanzialmente permette al conducente di selezionare tre livelli di potenza differenti e cioè 400, 500 o 600 CV. In questo modo, sarà possibile adattare il comportamento dell’auto in base ai diversi contesti di guida. Il motore è poi abbinato ad un cambio rigorosamente manuale a 5 rapporti. Le prestazioni? Da 0 a 200 km/h in 7,4 secondi e una velocità massima di oltre 300 km/h. La scheda tecnica non riporta il tempo nello scatto da 0 a 100 km/h ma possiamo immaginare un tempo attorno a 2,4-2,5 secondi.

Grazie all’ampio utilizzo della fibra di carbonio che ha permesso di contenere il peso complessivo della sportiva, il rapporto peso potenza della Donkervoort P24 RS è pari a 770 CV/tonnellata. Insomma, numeri che fanno già capire cosa ci si può aspettare mettendosi alla guida di questa vettura. Donkervoort P24 RS misura 4.000 mm lunghezza x 1.912 mm larghezza x 1.105 mm altezza, con un passo di 2.420 mm.

PUNTA SULL’ESPERIENZA DI GUIDA

Questa sportiva punta sulla guida tradizionale e analogica, con sterzo non assistito, senza ABS e aiuti alla guida minimi (limitati al controllo di trazione regolabile). Donkervoort P24 RS dispone di ammortizzatori adattivi e grazie al kit aerodinamico completo è in grado di generare una deportanza di 90 kg ad una velocità di 250 km/h. Donkervoort ha fatto sapere che l’ambizione dell’azienda era quella di rendere la P24 RS il suo modello più estremo fino ad oggi, soddisfacendo allo stesso tempo l’esigenza di poter essere “utilizzato anche su strada". La rigidità delle sospensioni e l’altezza da terra sono completamente regolabili.

Il prezzo di questo vero e proprio gioiello pensato per chi ama la guida vera, quella più pura? A partire da 298.500 euro. Complessivamente ne saranno prodotte 150.