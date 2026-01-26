La Bertone Runabout è tornata: motore V6, 475 CV e solo 25 esclusivi esemplari

Bertone ha svelato la nuova Runabout, un’interpretazione in chiave moderna del modello originale del 1969 disegnato da Marcello Gandini che ha ispirato successivamente modelli come la Fiat X1/9 . Mentre il concept originale adottava un motore 4 cilindri di 1,1 litri dell’Autobianchi A112, questa rivisitazione adotta un’unità decisamente più performante. Infatti, la nuova Bertone Runabout adotta la meccanica della Lotus Exige e quindi troviamo un motore V6 di 3,5 litri di origine Toyota in grado di erogare 475 CV. Non si tratta di un concept in quanto ne saranno prodotte 25 unità, al prezzo di 390.000 euro, tasse escluse.

DUE VERSIONI: BARCHETTA E TARGA

La nuova Bertone Runabout ha fatto il suo debutto al Rétromobile 2026 ed è disponibile in due versioni distinte: Barchetta e Targa. L’azienda racconta che il design della vettura si caratterizza per una linea a cuneo protesa in avanti e una linea di cintura orizzontale continua ispirata alle forme nautiche. La nuova Runabout celebra la guida open-air e la libertà di design. L’abitacolo segue la stessa filosofia di essenzialità, con una plancia orizzontale ispirata al design dei ponte di comando, con elementi meccanici a vista e un contagiri digitale ispirato alle auto sportive. I clienti avranno la possibilità di personalizzare nei minimi dettagli gli esterni e gli interni della nuova Runabout e secondo l’azienda, alla fine nessuna delle 25 vetture prodotte sarà uguale all’altra. L’auto misura 3.990 mm lunghezza x 1.750/1.841 mm larghezza x 1.116 mm altezza, con un passo di 2.369 mm.

MOTORE V6

Per la vettura è stato fatto ampio utilizzo della fibra di carbonio e questo ha permesso di contenere il peso in 1.057 kg. Come detto all’inizio, la meccanica è quella della Lotus Exige. Il motore V6 è abbinato ad un cambio manuale a 6 marce e gli oltre 470 CV a disposizioni permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. La velocità massima raggiunge i 270 km/h. Ogni esemplare della nuova Bertone Runabout è prodotto con metodi artigianali, con tutte le personalizzazioni richieste dai clienti.