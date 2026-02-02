CUPRA lancia la gamma Business: Terramar, Formentor e Leon. Dotazioni e prezzi

CUPRA guarda al mondo dei professionisti e annuncia la nuova gamma “CUPRA x Business“. Per i modelli Terramar, Formentor e Leon Sportstourer arriva quindi il nuovo allestimento Business pensato per accontentare al meglio le esigenze delle aziende e delle flotte. Un’offerta sviluppata specificamente per il mercato italiano. Entriamo più nei dettagli e vediamo com’è strutturata la nuova gamma Business della casa automobilistica spagnola.

TERRAMAR BUSINESS

Il SUV nell’allestimento business è proposto con le motorizzazioni mild hybrid (1.5 Hybrid DSG 150 CV), ibrida plug-in (1.5 e-HYBRID DSG 204 CV) e benzina (2.0 TSI DSG 4DRIVE 204 CV). La dotazione di serie include, tra le altre cose, il pacchetto Edge, che arricchisce le dotazioni di Terramar con climatronic tri-zona, illuminazione ambientale Smart Wraparound con funzione Smart Light su dashboard e pannelli porta, sistema di accesso senza chiave Keyless Advanced, portellone elettrico con funzione “handsfree”, funzione di riscaldamento del volante, battitacco anteriori illuminati, Adaptive Cruise Control (ACC), specchietti esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente, sistema antifurto, bracciolo posteriore centrale e vetri posteriori oscurati. Completano l’equipaggiamento la vernice metallizzata nei colori Timanfaya Grey, Cosmos Blue, Midnight Black e Glacial White, i cerchi in lega da 18 pollici machined ATOMIC Sport Black e il cavo di ricarica MODE 3 per la versione e-HYBRID.

FORMENTOR BUSINESS

L’allestimento Business è disponibile sulla Formentor su tutte le motorizzazioni, ad eccezione delle più sportive versioni VZ. Dunque, con le versioni mild hybrid (1.5 Hybrid DSG 150 CV), benzina (1.5 TSI 150 CV e 2.0 TSI 4DRIVE DSG 204 CV), ibrida plug-in (1.5 e-HYBRID DSG 204 CV) e diesel (2.0 TDI DSG 150 CV). Formentor Business prevede di serie il pacchetto Edge, che integra illuminazione ambientale Smart Wraparound, sistema di accesso senza chiave Keyless Advanced, videocamera posteriore, portellone elettrico con sistema “handsfree” e sistema antifurto. A completare la dotazione: vernice metallizzata nei colori Midnight Black, Glacial White e Magnetic Tech, cerchi in lega da 18 pollici machined SONORA Silver e cavo MODE 3 per la versione e-HYBRID.

LEON SPORTSTOURER BUSINESS

L’allestimento Business per la Leon Sportstourer include, tra le altre cose, sempre il pacchetto Edge, che aggiunge a quanto già previsto di serie il sistema di accesso senza chiave Keyless Advanced, l’illuminazione ambientale Smart Wraparound, la videocamera posteriore, il sistema antifurto e il portellone elettrico con funzione “handsfree”. L’allestimento è completato dalla vernice metallizzata nei colori Midnight Black, Glacial White e Magnetic Tech, dai cerchi in lega da 18 pollici machined GARBI Silver e dal cavo MODE 3 per le versioni e-HYBRID.

Questo allestimento si può avere con le motorizzazioni mild hybrid (1.5 Hybrid DSG 150 CV), benzina (1.5 TSI 150 CV e 2.0 TSI 4DRIVE DSG 204 CV), ibrida plug-in (1.5 e-HYBRID DSG 204 CV) e diesel (2.0 TDI DSG 150 CV).

PREZZI

Quanto costano i modelli della nuova gamma CUPRA x Business? Si parte da 35.700 euro per la Leon Sportstourer con motore 1.5 TSI 150 CV; da 38.500 euro per Formentor 1.5 TSI 150 CV; da 43.900 euro per Terramar 1.5 Hybrid 150 CV con cambio DSG.