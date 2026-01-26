Cerca

Rendi ogni spostamento in auto più comodo con questo piccolo adattatore oggi in offerta

Una soluzione compatta per eliminare il cavo e semplificare l’uso dello smartphone quando si guida.

Rendi ogni spostamento in auto più comodo con questo piccolo adattatore oggi in offerta
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 26 gen 2026

La tecnologia è, anche alla guida, una comodità. Ma a volte averla a disposizione non è così semplice. Quante volte, magari per il breve tragitto da casa al supermercato, si passa paradossalmente più tempo a collegare l’iPhone alla macchina che per arrivare a destinazione? Soprattutto durante i brevi spostamenti (quelli più comuni nel corso della giornata), questo fastidio diventa ancora più evidente. Senza sottovalutare come il cavo si possa attorcigliare o dare fastidio se si utilizza lo smartphone come navigatore. Insomma, alla fine si rischia che, per evitare questi problemi, si rinunci a utilizzare la comodità di collegare l’iPhone all’automobile. L’alternativa esiste, è molto semplice, pratica e compatta, ed è l’adattatore Carplay wireless WityEye, oggi in offerta con il 43% di sconto a meno di 40€. Per chi ha uno smartphone Android c’è anche la versione per Android Auto.

Più comodità e sicurezza quando si guida

L’adattatore WityEye si collega alla porta USB della vettura tramite connettore USB-C (o USB-A). Una volta alimentato, crea un collegamento tra l’iPhone e l’infotainment attraverso Bluetooth 5.3 per l’accoppiamento iniziale e rete WiFi a 5,8 GHz per il trasferimento dei dati. Una combinazione che riduce la latenza durante l’uso delle app e mantiene la fluidità delle animazioni dell’interfaccia.

WityEye Adattatore Carplay Wireless, Bluetooth V5.3 Connessione Stabile, WiFi 5.8GHz Trasferimento Dati Veloce, USB C/A, per Apple iPhone iOS 10+

39,9969,99€-43%
Vedi l’offerta

La procedura di associazione richiede pochi secondi e, dopo il primo abbinamento, il dispositivo si collega automaticamente a ogni accensione dell’auto. Il sistema è compatibile con iPhone dotati di iOS 10 o versioni successive, quindi l’intera gamma di modelli recenti. Le dimensioni compatte consentono di lasciarlo sempre collegato, così che appena si sale in macchina per andare a lavoro o dopo essersi fermati a fare rifornimento, il telefono si collega rapidamente (e soprattutto autonomamente) all’impianto dell’auto.

Così da poter gestire la riproduzione musicale, le telefonate e tutte le funzionalità di Apple CarPlay senza il fastidio e l’ingombro del cavo. Un accessorio utile per migliorare la comodità e la sicurezza durante la guida.

