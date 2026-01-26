Rendi ogni spostamento in auto più comodo con questo piccolo adattatore oggi in offerta

La tecnologia è, anche alla guida, una comodità. Ma a volte averla a disposizione non è così semplice. Quante volte, magari per il breve tragitto da casa al supermercato, si passa paradossalmente più tempo a collegare l’iPhone alla macchina che per arrivare a destinazione? Soprattutto durante i brevi spostamenti (quelli più comuni nel corso della giornata), questo fastidio diventa ancora più evidente. Senza sottovalutare come il cavo si possa attorcigliare o dare fastidio se si utilizza lo smartphone come navigatore. Insomma, alla fine si rischia che, per evitare questi problemi, si rinunci a utilizzare la comodità di collegare l’iPhone all’automobile. L’alternativa esiste, è molto semplice, pratica e compatta, ed è l’adattatore Carplay wireless WityEye, oggi in offerta con il 43% di sconto a meno di 40€. Per chi ha uno smartphone Android c’è anche la versione per Android Auto.

Più comodità e sicurezza quando si guida

L’adattatore WityEye si collega alla porta USB della vettura tramite connettore USB-C (o USB-A). Una volta alimentato, crea un collegamento tra l’iPhone e l’infotainment attraverso Bluetooth 5.3 per l’accoppiamento iniziale e rete WiFi a 5,8 GHz per il trasferimento dei dati. Una combinazione che riduce la latenza durante l’uso delle app e mantiene la fluidità delle animazioni dell’interfaccia.

La procedura di associazione richiede pochi secondi e, dopo il primo abbinamento, il dispositivo si collega automaticamente a ogni accensione dell’auto. Il sistema è compatibile con iPhone dotati di iOS 10 o versioni successive, quindi l’intera gamma di modelli recenti. Le dimensioni compatte consentono di lasciarlo sempre collegato, così che appena si sale in macchina per andare a lavoro o dopo essersi fermati a fare rifornimento, il telefono si collega rapidamente (e soprattutto autonomamente) all’impianto dell’auto.

Così da poter gestire la riproduzione musicale, le telefonate e tutte le funzionalità di Apple CarPlay senza il fastidio e l’ingombro del cavo. Un accessorio utile per migliorare la comodità e la sicurezza durante la guida.