Varato in Cina un nuovo gigante dei mari: potrà trasportare fino a 10.800 auto

Le case automobilistiche cinesi hanno bisogno di espandersi rapidamente al di fuori della Cina. Il problema della sovraproduzione e la guerra dei prezzi di cui tanto abbiamo scritto in passato, rendono molto importante per i costruttori cinesi portare le loro vetture sul mercato internazionale. Fondamentale sarà quindi l’aspetto della logistica ed in particolare le navi cargo che permetteranno di portare le auto prodotte sui mercati esteri. Abbiamo visto, ad esempio, come BYD abbia creato una sua flotta di navi cargo per arrivare a disporre di una capacità di trasporto annua di circa un milione di veicoli.

Una nuova ed enorme nave cargo è pronta adesso a portare le vetture in giro per il mondo ed è destinata a diventare importante per le case automobilistiche cinesi e non solo. Si tratta della Glovis Leader, una nave cargo dotata di una doppia alimentazione, che può contare su di una capacità di carico fino a 10.800 veicoli ed è stata costruita dalla Guangzhou Shipyard International Company Limited (GSI) per conto della società sudcoreana HMM (Hyundai Merchant Marine). Conforme agli standard sulle emissioni Tier III dell’Organizzazione marittima internazionale, ha già lasciato il bacino dove è stata costruita.

UN NUOVO GIGANTE DEI MARI

Si tratta attualmente della più grande nave cargo per il traporto delle auto costruita in Cina. I precedenti detentori del record erano “Anji Soundness" e “Anji Ansheng" di Anji Logistics, entrambi con 9.500 posti auto. Anji Logistics è una sussidiaria di SAIC Motor. Il nuovo gigante dei mari misura 230 metri di lunghezza, 40 metri di larghezza e ha un pescaggio strutturale di 10,5 metri. Il suo design a 14 ponti consente il carico flessibile di veicoli elettrici, veicoli alimentati a idrogeno e camion pesanti. Trasporterà solamente auto cinesi oppure anche quelle prodotte in Corea del Sud? Al momento non è dato di sapere ma i numeri di questa nuova nave cargo sono sicuramente impressionanti.

Attualmente, SAIC gestisce la flotta di navi cargo per auto più grande della Cina, mentre la sua sussidiaria Anji Logistics gestisce una flotta di 41 navi. Di BYD abbia già detto, mentre Leapmotor per il suo piano di crescita internazionale ha noleggiato una nave cargo per poter disporre di un servizio di trasporto dedicato.