Yasa mette il suo motore elettrico a flusso assiale da record nelle ruote

Yasa è un realtà di cui si sentirà probabilmente sempre più parlare in futuro. Si tratta di un’azienda inglese di proprietà di Mercedes che sta lavorando sullo sviluppo dei motori elettrici a flusso assiale che recentemente si è messa in luce per aver realizzato un prototipo di un propulsore da 750 kW, cioè da poco più di 1.000 CV, dal peso di circa 13 kg. Picco di potenza a parte, questa unità è progettata per arrivare ad erogare una potenza continua compresa tra 350 e 400 kW (475-544 CV). A distanza di nemmeno due mesi dalla presentazione di questo motore elettrico da record, Yasa ha mostrato un’applicazione pratica molto interessante, come motore integrato nelle ruote.

PER LE SPORTIVE ELETTRICHE DEL FUTURO

Secondo l’azienda, in combinazione con il suo nuovo inverter, si prevede che il sistema risolverà “tutti i problemi esistenti dei motori integrati nelle ruote e darà vita a veicoli elettrici più leggeri, efficienti e dalle prestazioni più elevate“. L’inverter, nello specifico, è progettato per pesare 15 kg e fornire una potenza di 1.500 kW. L’idea è quella di poter integrare questo motore all’interno delle ruote delle auto elettriche (in 2 o 4 ruote). Inutile dire che visti i numeri, si parla di potenze elevatissime, ideali per le sportive, anzi per le supercar del futuro. La presenza di 2 o 4 motori significa anche poter disporre della trazione integrale.

I motori nelle ruote permettono di ottenere un migliore comportamento su strada, grazie alla possibilità di poter controllare con maggiore precisone l’erogazione della potenza su ogni singola ruota. Spostare i motori sulle ruote significa pure ridurre il peso complessivo della vettura e anche disporre di maggiore spazio all’interno. Con 4 unità a flusso assiale di Yasa sarebbe possibile, teoricamente, arrivare a disporre di una potenza combinata di picco di circa 4.000 CV.

Sebbene questa applicazione sia ancora in fase di prototipo, è difficile ignorare il potenziale di un sistema di motore a flusso assiale integrato nelle ruote dei veicoli elettrici. L’azienda al momento non ha divulgato ulteriori dettagli ma maggiori informazioni dovrebbero essere condivise nel corso del 2026. Tim Woolmer, fondatore e CTO di Yasa, su questo nuovo progetto ha commentato.

I motori integrati nelle ruote rappresentano la sfida e l’opportunità principali per i veicoli elettrici, ma fino ad ora la tecnologia è stata troppo pesante, con coppia limitata e potenza insufficiente. Questo innovativo concetto tecnologico è compatto, potente e sufficientemente leggero da poter essere posizionato all’interno della ruota di un veicolo elettrico, ed è il primo motore integrato nelle ruote a massa neutra al mondo, in grado di erogare fino a 750 kW (>1000 CV) per ruota. In combinazione con un nuovo inverter sviluppato da YASA, si ottiene un prototipo di propulsore integrato per veicoli elettrici integrati nelle ruote, che porterà a un cambiamento radicale in termini di riduzione del peso, prestazioni ed efficienza.

I MOTORI A FLUSSO ASSIALE, I VANTAGGI

Questa tecnologia porta diversi vantaggi e Mercedes, dato che controlla Yasa, ne potrà approfittare. Questi propulsori sono più piccoli e leggeri di quelli a flusso radiale e inoltre, dispongono di maggiore potenza. Non solo maggiore potenza di picco ma anche quella continua è notevolmente superiore, a tutto vantaggio delle prestazioni. Inoltre, le dimensioni compatte portano ad un altro vantaggio e cioè una maggiore liberà nella progettazione della trasmissione che risulterà quindi molto più piccola.