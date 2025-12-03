Serve più tempo, l'UE rinvia il pacchetto auto: si apre a e-fuel e biocarburanti

Tutto rinviato, forse di qualche settimana, o forse qualcosa di più. Parliamo del pacchetto di misure per il rilancio dell’industria automotive europea che la Commissione Europea doveva presentare il 10 dicembre, cioè la prossima settimana. Pacchetto in cui sarebbe inclusa anche la revisione delle regole sulle emissioni che oggi prevedono lo stop alla vendita delle nuove auto endotermiche a partire dal 2035. Inoltre, si attendeva di conoscere il quadro normativo sulle E-Car che dovrebbe permettere alle case automobilistiche di poter sviluppare e portare sul mercato piccole auto elettriche maggiormente accessibili, economicamente parlando. Pare che invece sia tutto rinviato come svela il quotidiano tedesco Handelsblatt.

L’UNIONE EUROPEA PRENDE TEMPO

La maggior parte delle case automobilistiche e diversi Governi UE stanno sollecitando affinché si elimini il divieto sui motori a combustione interna previsto per il 2035. Di alcuni appelli abbiamo scritto proprio negli ultimi giorni. Sembrava che la Commissione Europea intendesse accontentare queste richieste dato che si parlava di un approccio verso la neutralità tecnologica. Duque, non più solamente auto elettriche dal 2035. A quanto pare, però, serve più tempo per definire nel migliore dei modi queste nuove misure a sostegno del settore automotive. Apostolos Tzitzikostas, Commissario a Trasporti UE, parla di un rinvio di qualche settimana. Si può quindi pensare ad una presentazione del pacchetto entro fine anno, se non all’inizio di gennaio, sempre che l’UE non prenda ulteriore tempo. Il motivo del rinvio è quello accennato poco prima e cioè la necessità di definire tutto nel migliore dei modi.

Ovviamente non si può fare altro che attendere per capire quando la Commissione Europea presenterà il nuovo pacchetto auto e i suoi reali contenuti. Di certo sappiamo solo che il 10 dicembre non ne sapremo di più come invece si pensava fino a poco tempo fa.

VERSO LA NEUTRALITÀ TECNOLOGICA

In ogni caso, sembra anche l’UE voglia davvero accontentare molte delle richieste delle case automobilistiche e dei Governi su di un’approccio maggiormente neutrale dal punto di vista tecnologico. Proprio di recente avevamo parlato della lettera che il Cancelliere tedesco aveva inviato all’UE con alcune specifiche richieste per salvaguardare le aziende automotive europee. Secondo Apostolos Tzitzikostas, questa lettera è stata ben accolta da Bruxelles. A quanto pare, si intende aprire all’utilizzo di carburanti a emissioni zero o a basse emissioni, come quelli sintetici e i biocarburanti. Pare che ci possa essere un futuro anche per le ibride Plug-in. Ne sapremo di più, forse, tra qualche settimana.