Polizza auto, moto o autocarro: con Verti si risparmia e si può pagare a rate

Con Verti è possibile attivare una polizza auto, moto o autocarro con un risparmio netto sui costi e la possibilità di pagare a rate.

Davide Raia
Pubblicato il 26 dic 2025

Per risparmiare sulla polizza auto, moto oppure furgone, è possibile calcolare un preventivo con Verti, compagnia di riferimento del mercato italiano grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Chi sceglie oggi Verti può ottenere uno sconto del 10% seguendo una veloce procedura online e può anche optare per il pagamento a rate, con possibilità di scegliere tra tre diverse opzioni (mensile, trimestrale o semestrale).

Per calcolare subito un preventivo basta accedere al sito ufficiale di Verti, disponibile qui di sotto, e poi inserire la targa del veicolo e la data di nascita del proprietario. Basteranno poi pochi secondi per ottenere il risultato.
Come attivare l’assicurazione con Verti e risparmiare

Con Verti è possibile risparmiare sul costo dell’assicurazione auto, moto oppure furgone. La compagnia, infatti, offre un servizio completo e molto vantaggioso con la possibilità di ridurre al minimo il costo della copertura RC e anche delle varie garanzie accessorie da aggiungere alla copertura obbligatoria.

Ottenere un preventivo è semplicissimo, in quanto basta inserire la targa del veicolo e la data di nascita del proprietario, e non ci sono vincoli di attivazione. In questo modo è possibile verificare i costi e, eventualmente, scegliere se attivare o meno la polizza. Il preventivo può essere calcolato anche senza targa (ma bisognerà aggiungere qualche dato in più).

Al momento del pagamento, inoltre, c’è la possibilità anche di optare per l’attivazione con pagamento rateale, scegliendo tra le varie opzioni di rateizzazione che la compagnia mette a disposizione dei suoi clienti.

Completando la procedura interamente online è possibile ottenere anche uno sconto del 10% sul costo del servizio, andando a massimizzare il risparmio, riducendo al minimo i costi della polizza. Per tutti i dettagli in merito basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata.

