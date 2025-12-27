Novità MG 2026, i nuovi modelli in arrivo

MG sta crescendo molto in Italia. La casa automobilistica oggi del Gruppo SAIC sta continuando a guadagnare quote di mercato grazie ad una gamma sempre più completa che va ad accontentare un po’ tutte le richieste dei clienti. Tra i modelli più importanti c’è la MG3 la cui gamma nel 2025 è cresciuta con l’introduzione della più accessibile versione benzina non elettrificata. L’obiettivo di MG è quello di continuare a crescere e per questo continuerà ad ampliare la sua gamma di vetture nel corso del prossimo anno. Dunque, cosa possiamo attenderci da MG per il 2026? Ecco cosa starebbe arrivando in base a quanto sappiamo oggi

NUOVA MG4 EV URBAN

La nuova MG4 arriva in Europa? All’inizio sembrava che per il Vecchio Continente ci fosse spazio solamente per l’attuale MG4 aggiornata attraverso un restyling. Eppure Euro NCAP ha testato anche la nuova MG4 EV Urban che ha fatto capire che sono in arrivo novità. Forse l’attuale MG4 non sarà sostituita ma è possibile comunque che venga affiancata dal nuovo modello, magari come proposta entry level. In ogni caso, ne sapremo di più nel corso del 2026. Ricordiamo che il nuovo modello misura 4.395 mm di lunghezza, 1.842 mm di larghezza e 1.551 mm di altezza, con un passo di 2.750 mm. Lo stile richiama un po’ quello della MG3 con alcuni dettagli che sembrano essere ripresi dalla Cyberster.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, in Cina la nuova MG4 EV è offerta con un motore da 120 kW alimentato da batteria LFP da 42,8 kWh e 53,9 kWh per una percorrenza massima di 530 km secondo il ciclo CLTC. C’è addirittura una versione dotata di batterie allo stato semi solido.

MGS6 EV

Fresca di presentazione in Europa, la nuova MGS6 EV è un nuovo SUV elettrico. Al momento disponibile nel Regno Unito ma nel corso del 2026 dovrebbe arrivare anche negli altri Paesi del Vecchio Continente. Il nuovo SUV elettrico si caratterizza per un design che riprende quello della MGS5 EV che già è disponibile nel nostro Paese, di cui alla fine è una versione più grande. Questo modello misura quindi 4.708 mm lunghezza x 1.912 mm larghezza x 1.664 mm altezza, con un passo di 2.835 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 674 litri che possono salire a 1.910 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Nuova MG6 EV è proposta con due motorizzazioni. La prima offre un singolo motore elettrico da 180 kW e 350 Nm di coppia. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 77 kWh (74,3 kWh utilizzabili) che consente un’autonomia WLTP di 529 km. C’è poi la dual motor con la trazione integrale. In questo caso la potenza massima di sistema arriva fino a 266 kW. Lz batteria è sempre la stessa da 77 kWh. In questo caso, però, la percorrenza scende a 484 km.

MGS9 PHEV

Come nel caso della nuova MG4 EV Urban, anche la nuova MGS9 PHEV è stata anticipata dal database di Euro NCAP. Per il momento, comunque, non abbiamo molte informazioni su questo SUV Ibrido Plug-in. Andando a vedere le specifiche della gemella MG QS venduta in Australia, possiamo notare che il SUV misura 4.983 mm di lunghezza. Le specifiche per il mercato europeo non sono ovviamente ancora note. L’unica cosa che sappiamo è che il motore endotermico sarà di 1,5 litri di cilindrata. Si potrebbe trattare del medesimo powertrain ibrido Plug-in della MG SH che abbina proprio un motore 1.5 Turbo a ciclo Miller a 2 motori elettrici per una potenza di sistema di oltre 300 CV. Ne sapremo certamente di più nel corso dei prossimi mesi.