Nuova MG4 EV Urban svelata prima del tempo da Euro NCAP: sta arrivando in Europa

Pare che ultimamente Euro NCAP stia svelando un po’ di novità che arriveranno con il marchio MG in Europa. Dopo aver anticipato l’arrivo nel Vecchio Continente di MGS6 EV e del SUV Plug-in MGS9 PHEV, nell’elenco dell’ultima tornata di test è inclusa anche la nuova MG4 EV Urban. MG4 la conosciamo bene ed è un’auto elettrica che ha avuto un buon successo. Diversi mesi fa in Cina aveva debuttato la nuova MG4 che è proposta anche in una versione con batterie allo stato semi-solido. Non era chiaro, però, se sarebbe arrivata anche in Europa dato che si parlava pure di un aggiornamento del modello attuale. A quanto pare, si, la nuova MG4 sta arrivando nel Vecchio Continente ed è proprio Euro NCAP ad anticiparlo, avendola già testata.

Annunci ufficiali ancora non ce ne sono ma potrebbe essere una delle novità che la casa automobilistica presenterà nel corso del 2026. Di certo c’è solamente che la nuova MG4 EV Urban ha dimostrato una grande sicurezza, ottenendo la massima valutazione Euro NCAP e cioè le 5 stelle.

COSA SAPPIAMO? LE CARATTERISTICHE DELLA NUOVA MG4 EV

Di questo modello abbiamo parlato diverse volte nel coso del tempo dato che è già in vendita in Cina. Misura 4.395 mm di lunghezza, 1.842 mm di larghezza e 1.551 mm di altezza, con un passo di 2.750 mm. Lo stile del nuovo modello richiama un po’ quello della MG3 con alcuni dettagli che sembrano essere ripresi dalla Cyberster. L’abitacolo propone invece uno stile minimalista e dietro al volante a 2 razze è stato collocato un nuovo pannello per la strumentazione digitale, mentre centralmente sulla plancia è presente un maxi display touch da 15,6 pollici che può contare su di una piattaforma software sviluppata da Oppo.

Per il momento conosciamo le specifiche del modello cinese che potrebbero differire da quelle europee. Sulla scheda di Euro NCAP non si fa infatti menzione dei dati tecnici della vettura. Comunque, in Cina la nuova MG4 EV è offerta con un motore da 120 kW alimentato da batteria LFP da 42,8 kWh e 53,9 kWh per una percorrenza massima di 530 km secondo il ciclo CLTC. Non si può fare altro che attendere novità direttamente dalla casa automobilistica per capire quanto effettivamente il nuovo modello sarà portato al debutto.